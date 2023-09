София ДокуМентал се завръща със специална селекция от най-актуалните истории за времето, в което живеем

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фестивалният директор и филмов продуцент и режисьор Мартичка Божилова, разположено в звуковия файл!

Четвъртото издание на Международния филмов фестивал с фокус върху човешките права ще се проведе между 18-и и 25-и септември 2023 г. Фестивалът ще представи внимателно подбрана програма от 20 филма с престижни международни награди, разказващи най-наболелите, най-актуалните и най-неотложните истории за времето, в което живеем. 18 от филмите са премиери за България, съпътствани от ексклузивни дискусии с режисьорите и редица други специални събития. Медиен партньор на фестивала е BTV Media Group.

През седмицата, посветена на художественото документално кино, ключови културни локации в София, сред които pop-up киното под куполите на Ларгото, Дом на киното, кино Одеон, Чешки център, Гьоте институт и други, ще отворят врати за публиката на София ДокуМентал.

Филмова програма

Програмацията на тазгодишното издание включва подбор на най-стойностното премиерно за България документално кино от изминалата година. Така зрителите ще имат възможността да се докоснат до разтърсващи истински истории от цял свят, показани на А-фестивали като Берлинале, Кан, Сънданс, IDFA-Амстердам, ДокЛайпциг, CPH:DOX-Копенхаген и много други. Филмите са подбрани в тематични секции като насилието въз основа на пол и сексуална ориентация, етнос, раса и религия, борбата за равноправие и личните революции като резултат от глобалните обществени и климатични промени, последствията от войната в Украйна, военната политика в Беларус и др. Във фокус са награждаваните филми „Родина”, „На сауна по сестрински“, „Anhell69”, „Седем зими в Техеран”, „Литъл Ричард”, „Рай” и други. Повече за филмовата селекция на фестивала можете да прочетете тук.

В партньорство с Neterra TV+, част от фестивалната селекция ще бъде достъпна онлайн от 25.09 до 08.10, за да може публиката да изживее София ДокуМентал 2023 от комфорта на дома си, където и да е в страната.

Аудиопрограма

Следвайки международните тенденции, тази година София ДокуМентал разширява програмата си и към аудиодокументалистиката, експериментирайки с различни формати като live подкаст и аудиоразходка. В партньорство с любимите на младата публика подкаст издания „Гранд Балкан”, „Градски детектив” и др., София ДокуМентал разширява форума си за разказване на истински истории извън рамките на традиционното, така че публиката да може да ги съпреживее по съвсем нов начин.

Творческа лаборатория БДЦ Открития

Освен кино- и аудиодокуметална селекция, София ДокуМентал е и творческа лаборатория за документалистика чрез своята платформа „Балкански документален пазар”, включваща целеви обучения, присъствие на автори с международна известност, експерти, които подкрепят и утвърждават ролята на non-fiction киното за справедливото и критично развитие на обществото.

„Намираме се в ключов етап за формирането на единно и будно гражданско общество в България. На фона на чудовищните неща, които се случват днес, наблюдаваме и утвърждаването на обществени граници, активна съпричастност и осъзнатост спрямо случващото се. Това прави мисията на София ДокуМентал по-важна отвсякога, за да се улови този значим обществен момент и да се предостави така нужния обществен форум за дебат, който неминуемо ни доближава до положителната промяна. Силно вярваме, че неотменната ни мисия на „откриватели” и медиатори на истории, които имат силата да променят, с времето ще затвърди позицията ни фестивала като водещ международен форум на човешките права”, споделя фестивалният директор Мартичка Божилова.

Повече за фестивала:

София ДокуМентал е първият международен фестивал в България за художествено документално кино с фокус върху човешките права. Организирано от Балкански документален център, в партньорство с Чешки център София и Посолството на Чешката република в София, събитието е своеобразна платформа за дебати за човешките права, която представя пред широк кръг от българска и международна публика документални филми, които търсят истината за времето, в което живеем по визуално впечатляващ начин. Чрез прожекции, специални събития и дискусии между режисьорите и публиката, фестивалът се фокусира върху най-наболелите обществени проблеми на дневен ред, като прави тематиката достъпна за широка публика с цел повишаване степента на социална ангажираност.