Млади музиканти и световни величия се събират в новия SOFIA NOCTURNAL MUSIC FESTIVAL

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Антонина Бонева и Марина Мравова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Вдъхновен от идеята за "нощта", между 17 и 30 април, най-новият фестивал на Столицата SOFIA NOCTURNAL MUSIC FESTIVAL ще събере на своята сцена утвърдени музиканти от страната и чужбина и млади изпълнители с ярко присъствие и потенциал, а първото издание КАМЕРНИ ХАРМОНИИ е с акцент върху камерната музика. Фестивалът съчетава изкуство, образование и културен обмен, превръщайки столицата в сцена за вдъхновение, сътрудничество и емоционално преживяване. SOFIA NOCTURNAL MUSIC FESTIVAL съчетава изкуство, образование и културен обмен, превръщайки столицата в сцена за вдъхновение, сътрудничество и емоционално преживяване. В проекта участват музиканти от Япония, Република Корея, Латвия, Украйна, Франция, Тайван, Кипър и България. В рамките на две седмици, ще бъдат представени 11 концерта с подбрана програма - шедьоври на класическата музика, съвременни интерпретации, премиери за България и авторски композиции, предназначени, както за традиционната, така и за новата, по-млада публика на София.

Съществен елемент от фестивала са майсторските класове, които се провеждат паралелно с концертната програма. Те предоставят възможност на млади музиканти да работят с изключителни преподаватели и изпълнители, да развиват своите умения и артистичен почерк, както и да представят себе си пред публика в заключителните концерти.

На 17 април се открива новия енигматичен, "нощен" фестивал SOFIA NOCTURNAL MUSIC FESTIVAL с един очаквано вълнуващ концерт на двама големи музиканти - ДИНА ЙОФФЕ - пиано и МИХАИЛ ВАЙМАН - цигулка в красивата наскоро реставрирана концертна зала на Царския дворец /Националната галерия "Двореца"/.

Фестивалът е под патронажа на кмета на София Васил Терзиев и с подкрепата на Столична община. В първата вечер ще прозвучат две премиери за България на авторски транскрипции на Михаил Вайман за цигулка и пиано на пиеси на Фредерик Шопен, а първата част на концерта е посветена на 270 години от рождението на В. А. Моцарт. Билети на bilet.bg.

Проф. Дина Йоффе и проф. Михаил Вайман ще изнесат майсторските си класове, съответно по пиано и по цигулка, в периода 18-21 Април 2026.

Събитието ще завърши със заключителен концерт на всички участници. Голямата награда ще бъде връчена от името на кмета на Столична община г-н Васил Терзиев

В рамките на фестивала ще се проведат и майсторските клас по пиано на Антонина Бонева и по цигулка на проф. Велика Цонкова в периода 25-27 Април 2026

На 20 април от 19.00ч в кино "Влайкова" ще се проведе вечер, посветена на съвременната камерна музика с премиерни изпълнения на пиеси на Ейми Бийч. Участват Ших-Сян „Анди“ Чен, цигулка, Чебин Ан, пиано и ФЕСТИВАЛЕН КВИНТЕТ SOFIA NOCTURNAL MUSIC в състав Марина Мравова, пиано, Миро Колдамов и Лора Божилова, цигулка, Павел Огнянов Табаков, виолончело

На 21 април от 19.00ч в Дом на културата "Средец" в София ще свирят Дуо Лоренсин: Аюми Набата /Япония/ – пиано, Борис Беназдиа /Франция/ – виолончело, а във втората част ще се изявят Мартин Цветков – пиано и Христо Чучков – пиано.

На 23 април от 19.00ч. в Чешкия център в София ще бъде представен концерт, посветен на 185 години от рождението на А. Дворжак, с участието на Елвис Василев – пиано, Руси Бръчков – виолончело и триото Теодор Пазов – пиано, Доротея Кръстева – цигулка, Момчил Пандев – виолончело

На 26 април от 19.00ч. в СГХГ Камерен ансамбъл „Силуети“ ще изнесе концерт, който се посвещава на големия виолончелист и педагог проф. Венцеслав Николов

Фестивалът се организира от сдружение "Наследство от музикалните изкуства", учредено в края на 2023 г. с основна цел съхраняването на традициите на българската музикална школа като уникално музикално наследство, което образова, развива и вдъхновява музикално талантливи деца и младежи, подпомага концертната им и звукозаписна дейност, както и тяхното утвърждаване на националните, европейски и световни сцени, привличането на нови публики към тяхното изкуство, включването на българската съвременна култура в процеса на европейската културна интеграция.