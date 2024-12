Смели и неизказани емоции намират израз в изложбата „Триадица“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Калоян Иванов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Смел прочит на най-съкровените страни на човешката емоционалност представя изложбата с 30 черно-бели вариации „Триадица“ на младия художник Калоян Иванов. В нея той се спира на формат, вдъхновен от православния иконостас, иконата и арката, като символи на прехода между старото и новото.

Експозицията се открива на 12 декември в галерия „Кредо Бонум“ и ще може да бъде видяна до 12 януари.

Завършилият в САЩ художник се обръща към своя вътрешен свят, към миналото и настоящето, избирайки една непрекъснато развиваща се линия, която създава последователна и безгранична система от структурни изображения. Изграждането на всяка творба е израз на преосмислена и емоционално изразена образност, която до голяма степен я освобождава от заявената конкретност.

Картините на художника от серията „Триадица“ определят съотношението и съпоставянето на една безкрайна синтезирана насока, която изследва границите и преосмисля ролята и смисъла на знаковата функция. Калоян Иванов изследва символите и разработва оригинална интерпретативна визия, която ни отвежда към много разнопосочни етимологични смисли.

Триадица е едно от имената на град София, което е съществувало паралелно с Улпия Сердика. Името е съществувало през средните векове и е отразено в писмените извори на много гръцки писатели и историци. Не случайно авторът се спира на него, вдъхновен от идеята да развие и доведе до абстрактни кодирани форми своята визуална интерпретация, използвайки изцяло изразните средства на живописта.

Калоян Иванов (р. 1986, София, България) се занимава с живопис, инсталация и перформанс. Завършва с бакалавърска степен по живопис в Прат Институт, Бруклин през 2009 г. Калоян получава Awesome Foundation грант за „Void Simulacrum“ през 2019 г. Художникът е излагал в множество галерии в България, САЩ и Канада