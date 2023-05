Сливенският симфоничен оркестър ще отбележи своята 90-та годишнина в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кремена Оксенкруг- директор на Симфоничния оркестър- Сливен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 27 май в голяма зала “България” Сливенският симфоничен оркестър ще отбележи своята 90-та годишнина. Тържественият концерт ще бъде дирижиран от маестро Владимир Кираджиев, а солисти ще бъдат Иля Сквирский -тенор, Кудайберген Абилдин - тенор, Анле Гоу - тенор. В програмата ще прозвучат

Мишо Тодоров (1890-1967) “Българска рапсодия“

Едвард Григ (1843-1907) Сюита ''Peer Gynt'' No.1 op.46,

Ш.Гуно – Каватина на Фауст Nr. 8 „Quel trouble…Salut!“

Г.Доницети – „L‘elisir d‘amore“ Романс на Неморино „Una furtiva lagrima“

Дж.Росини – „Пепеляшка“ „Si ritrovarla, io giuro“

В.Белини – „I Puritani“ „A te o cara“

П.И.Чайковски – „Евгени Онегин“ Ария на Ленски „Куда,Куда“

Ф.Лехар – „Das Land des Lächelns“ Ария Sou-Chong „Dein ist mein ganzes Herz“

Ф.Лехар – „Die lustige Witwe“- Romanze Camille „Wie eine Rosenknospe“

De Curtis – „Non ti scordar di me“

Di Capua „O sole mio“

Концертът ще се проведе в рамките на 54-тото издание на фестивала "Софийски музикални седмици"

Сливенският симфоничен оркестър е основан през 1933 г. под името „Сливенска филхармония при читалище „Зора“. Началото поставят 37 музиканти, ръководени от ученика на Йосиф Каломати, диригента Петър Стратев. Огромна заслуга за формирането и укрепването на филхармонията обаче има композиторът Мишо Тодоров, чийто възпитаници са част от оркестъра. Лицата на музиката в летописа на Сливенския симфоничен оркестър неслучайно започват с легендарния Мишо Тодоров, чиято „Българска рапсодия“ ще се изпълни в знак на уважение към голямото му дело. В творбата си, както впрочем и в другите си композиции, Мишо Тодоров използва български мотиви, които в Рапсодията разработва в сложна архитектоника. Написана през 1923 г., „Българска рапсодия“ е издадена от автора й, когато той отива на специализация в Дрезден и тя привлича вниманието на европейските музиканти. За творбата си той получава награда от министерството на просветата, на конкурса за родна музика. Мишо Тодоров е емблематична личност в музикалната история на Сливен. Десетилетия наред той е музикалното сърце на Сливен. Завършилият музикално образование във Франция и Швейцария цигулар, пианист и композитор е идеолог-основател и организатор, изпълнител на всяко музикално начинание в родния град: оркестър, опера, музикално училище, музикална школа… Създал е музиката на много детски оперети, пианистични творби като „Българско рондо“, „Българска рапсодия“ за камерен оркестър, маршове за духов оркестър, театрална и балетна музика, хорови и солови песни – едно изключително музикално наследство. Цигулката си, модел „Гуарниери дел Джезу“, завещава на Сливенския исторически музей.

Десетилетия по-късно, в Сливен започва диригентската си кариера младият Владимир Кираджиев, току-що завършил Българската държавна консерватория с три специалности – оркестрово и хорово дирижиране и композиция. Сегашният професор по оперно дирижиране във Виенския Университет за музика и сценични изкуства Владимир Кираджиев прекарва две кратки и дълги години в сериозна професионална работа със Сливенската опера и Симфоничен оркестър. Маестро Кираджиев живее и работи във Виена, но е гост диригент на оперните сцени в десетки държави, с неизброими гастроли, фестивални участия, записи. Води концертите с млади солисти на Международната лятна академия към Университета за музика във Виена. Владимир Кираджиев е член е на журито на международния конкурс „Гласът на Камен“, като музикант в близки приятелски връзки с тенора още от годините в Сливен, когато Камен Чанев пее в родния си град в "Отвличане от сарая". После записват за БНР прекрасен компактдиск "От белкантото до веризма". Преди нещастието в Ковид пандемията, известният тенор пее в представления на "Андре Шение" и "Палячи“ във Виена, които маестро Кираджиев дирижира. Като оперен диригент, смята Камен Чанев за един от най-големите тенори на нашето време. Под диригентската палка на Владимир Кираджиев, за солисти в юбилейния галаконцерт на Сливенския симфоничен оркестър са поканени лауерати на Първия международен конкурс за млади тенори „Гласът на Камен“ Иля Сквирский, Русия /първа награда и специалната награда на оперната прима Красимира Стоянова /, Кудайберген Абилдин, Казахстан /трета награда/ и Анле Гоу, Китай /с награда на маестро Кираджиев/.

Иля Сквирский е лауреат на много международни конкурси за млади певци в периода 2015-2017 г., а миналата 2002 г. дебютира на Виенската оперна сцена, в ролята на Родолфо от операта „Бохеми“ на Джакомо Пучини.

Тенорът Кудайберген Абилдин част от ансамбъла на Франкфуртската опера от сезон 2022/23, където дебютира в ролята на Тамино от „Вълшебната фейта“ на Моцарт. С ролята на Ленски от „Евгений Онегин“ на Чайковски представя нов дебют. Победител е в голям брой международни певчески конкурси. Наскоро завършва обучението си в университета Моцартеум в Залцбург.

Младият тенор Анле Гоу е роден в Китай, но в момента живее и работи във Виена. Завършва магистърска степен в оперния факултет на Университета за музика и изкуства на Виена. Носител на внушително количество награди от международни конкурси, той вече има зад гърба си интересни роли в известни оперни постановки.