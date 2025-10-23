След края на властта: Огнян Драганов остава в света на оперната режисура

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оперния режисьор и бивш директор на Старозагорската опера Огнян Драганов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През октомври Държавна опера Стара Загора ще бъде домакин на шестото издание на международния хореографски конкурс Linkage. Това става ясно от програмата с предстоящи събития на културната институция. Конкурсът ще се проведе от 25 до 27 октомври на сцената на Старозагорската опера.

По време на събитието ще бъдат представени едни от най-добрите хореографски миниатюри, създадени през последните две години, а публиката ще има възможност да избере своя фаворит, посочват организаторите.

Според тях, Linkage е международен хореографски конкурс за млади творци, който включва в регламента си съвременни хореографски миниатюри – сола и дуети. Основните критерии за селекция на финалистите са оригиналност на концепцията, работа с изпълнителите, музикален прочит, хореографска лексика и техническо ниво на изпълнението.

Победителите ще бъдат обявени на специална гала вечер на 27 октомври.

Пред оперния режисьор и бивш директор на Старозагорската опера Огнян Драганов предстои поставянето на операта "Андре Шение" от Умберто Джордано по либрето на Луиджи Илика. Премиерата е на 21 ноември /петък/ и 22 ноември /събота/, 2025 г., 19.00 ч на сцената на Държавна опера Стара Загора.

В творческия екип са диригентът Павел Балев, сценография и костюми от Денис Иванов, хореографката Силвия Томова, хормайсторите Младен Станев и Стефания Русева, отговорен корепетитор Деница Петрова, корепетитори Мирослав Георгиев, Наталия Шевченко, Марта Месарош, Симеон Гилев

С впечатляващия спектакълът „Риголето“ на Старозагорската опера, Националният дворец на културата ще открие 39-ия Новогодишен музикален фестивал на 17 декември в 19 часа.

Грандиозната продукция ще бъде представена за първи път на софийска сцена – в Зала 1 на НДК. „Риголето“ от Джузепе Верди е една от най-вълнуващите премиери на най-старата опера извън столицата – Старозагорската, която отбеляза 100-годишен юбилей.

Новата сценична продукция на „Риголето“ е събрала елитен международен екип с участието на световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография.

Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство, които ще изберат да споделят преживяването „Риголето“ – спектакъл, който вече 174 години присъства в оперните афиши и гастролира триумфално по оперните сцени.

В главните роли ще видим: световно признатия баритон Кирил Манолов – в ролята на Риголето, Емилия Терзиева /Джилда/, Рейналдо Дроз /Херцогът на Мантуа/, Даниела Дякова /Мадалена/, Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев /Борса/, Александър Марулев /Монтероне/. Участват хорът и оркестърът на Държавната опера – Стара Загора. Хормайстори: Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор е Паулина Захариева.

Билети онлайн и на касите на НДК.