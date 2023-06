Сион Найман: "Алегра е фестивал, изграден на уважението и връзката между младите и опитните"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми със Сион Найман в звуковия файл под главната снимка!

"За мен Алегра е фестивал, абсолютно изграден на уважението и връзката между младите и опитните, учащите се и талантливите с майсторите в музиката по модел, който може да се срещне по света; колаборации между студенти и професори в академия Алегра". Това заяви пред Classic FM младият виолончелист Сион Найман.

На 19 юли 2023 г. 19:30 в Централен военен клуб в София той ще участва в състава на The Next Generation Orchestra, който ще изпълни Serenata Notturna в ре мажор KV.239 от Волфганг А. Моцарт, Концерт за цигулка в ре минор от Феликс Менделсон-Бартолди и Камерна симфония в до минор оп.110а от Дмитрий Шостакович. По думите на Найман, "Борис Гарлицки ще води състава. Цигуларите Лора Маркова, Кирил Злотников, Алесандро Д'Амико -виола, Алп Туна-контрабас ще бъдат солисти в творбата на Моцарт". Според Найман, предстои "страхотна комбинация от млади музиканти и професори.

Сион Найман ще бъде солист в концерта "Струнни пейзажи" на 21 юли 2023 г. от 19:30ч. в Софийска градска художествена галерия. В програмата ще прозвучат Квартет №2 за цигулка, виола и 2 чели в ла минор оп.35 от Аренски и Струнен секстет №1 в си бемол мажор ор.18 от Брамс. В концертната програма ще се включат челистът Джовани Ньоки, виолистът Вилфред Щреле и цигуларят Нимрод Гуез. Изисква се "високо ниво на концентрация, слушане и разбиране, както и компромис. Камерната музика е намиране на обща интерпретация и компромиси от всички страни".

Сион Найман е роден на 9 юни 2002г.в Антверпен, Белгия. Още в ранна детска възраст пее в Българския Православен хор “Осанна” под ръководството на Елица Христова и композитора Георги Попов. На 6 години е приет в класа по виолончело на Даниела Черпокова в НМУ “Л. Пипков”, София. Първият му виолончелов конкурс е през 2013 година в Пловдив, където освен с 1-ва награда, той е удостоен със специалната награда за изключителен музикален и артистичен талант, дадена му от Съюза на музикалните и танцови дейци. През 2014 г. печели и 1-ва награда на известния международен конкурс за челисти “Карл Давидов” в Кулдига, Латвия. Работи с международно известни музиканти и педагози, като: Стефан Попов, Владимир Перлин, Доменик дьо Вилиенкур, Денис Северин, Мишел Щраус, Кирил Родин, Жером Перно, Лазло Феньо, Тролс Сване, Миклош Перени и др.

От 2016 до 2019 г. е част от класа на професор Ромен Гариу, в Консерваторията в L’Hay les Roses, Франция.

Сион участва в много музикални академии и фестивали в Белгия, Холандия, Швейцария, Италия, Германия, Австрия, Чехия, България и др. като солист и камерен изпълнител.

През 2016г. със струнен квартет “Кодам” печелят първа награда в Международен Младежки Музикален Конкурс “Надежди, Таланти, Майстори”, в гр. Добрич. През 2018 Квартет “Кодам” става лауреат на конкурса “Концертино Прага” и изнася концерти в Прага и Южна Бохемия, Чехия. Квартет “Кодам” е често канен за участия в различни музикални фестивали и форуми из цяла България. През 2018, Сион печели 2-ра награда в големия международен челов конкурс “Карл Давидов” в Кулдига, Латвия. През 2019 като солист печели 1ва награда на Международния конкурс “Добрин Петков”, Пловдив. Същата година е удостоен с 1-ва награда на Международния конкурс за солови изпълнители “Концертино Прага” и през юни свири в престижната зала “Дворжак” в Пражкия Рудолфинум със Симфоничния оркестър на Чешкото радио, след това с други лауреати от конкурса участва в турне из Южна Бохемия, Чехия в най-престижните зали.

През 2019г. Сион Найман участва в два големи музикални фестивала в Холандия и Италия, където се среща и работи с изтъкнати професори като Йерун Роулинг /Jeroen Reuling/, Франсоа Ги /François Guye/, Густав Ривиниус /Gustav Rivinius/, Давид Герингас /David Geringas/.

След успешните си конкурсни представяния Сион е част от лауреатите на престижната организация ЕMCY/Съюз на Европейските музикални конкурси/ и през декември 2019 е поканен от ансамбъла за съвременна музика “Ensemble Modern”, в Европейското им турне.

През 2020г. с цигуларката Лора Маркова сформират струнно дуо, което вече е носител на различни награди. В България Сион е активно свирещ като солист и камерен изпълнител. Участва в различни проекти с пианистката Венета Нейнска, с цигуларката Лия Петрова, с фондация “Консонанс”, с фондациите “Йордан Камджалов” и “Стоян Камбарев”.

През 2021, Сион Найман завършва НМУ “Л. Пипков” и е приет в Университета по Изкуства в Берлин (UDK Berlin) при проф. Янс Питър Майнц