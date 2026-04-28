Сион Найман ще направи дебюта си със Софийската филхармония с музиката на Хайдн

Носител е на първи награди от международни конкурси като: „Карл Давидов” в Кулдига (Латвия), „Концертино Прага” (Чехия). Лауреат е и на конкурсите „Давид Попер”, „Кантус Фирмус”, „Добрин Петков”, „Млади виртуози” и др.
Номиниран е за „Млад музикант на годината” от слушателите на БНР и е стипендиант на Фондацията „Стоян Камбарев”, „Deutsche Stiftung Musikleben“ и Обществото на Паул Хиндемит в Берлин.
Камерната музика заема важно място в артистичния му път – той е част от Трио „Infinito”, струнните квартети „Кодам” (с него печелят първи награди от младежките конкурси „Концертино Прага” и „Надежди. Таланти. Майстори” в гр. Добрич) и „Varyon” (отличени са с първи награди на конкурси в Япония и Германия). Концертира в дуо с цигуларката Лора Маркова, с която също печелят първи награди на конкурсите „Музиката и земята” и „Кантус Фирмус” и специалната награда на Фондация „Бохуслав Мартину” на „Концертино Прага”. Участва в различни проекти с пианистката Венета Нейнска и цигуларката Лия Петрова.
Като солист е свирил с Оркестъра на Чешкото национално радио, Камерния оркестър на Талин, Филхармония Плевен, Симфоничен оркестър Сливен и Оперния оркестър на Варна. Участва на фестивали в Европа и Япония, в европейското турне на известната формация за съвременна музика „Ансамбъл модерн”. През 2024 е солист в Новогодишния концерт под диригентството на Емил Табаков в НДК и същата година прави соловия си дебют в Берлинската филхармония с Концерта за виолончело и оркестър от Роберт Шуман в партньорство със „Симфониета 92”.
Селектиран е за артист на програмата „Villa Musica Rheinland – Pfalz”, която му предоставя италианско виолончело от фамилията Галиано, изработено в Неапол ок. 1780 – 1790.
Маестра Ким е основателка, артистична директорка и главна диригентка на Фестивалния камерен оркестър – Цюрих.
Родена в Южна Корея, тя започва музикалното си развитие като виолончелист. Учи във Висшето училище за музика и танц в Кьолн/Аахен и във Висшето училище за музика в Цюрих. Трупа оркестров опит в Симфоничния оркестър Биел Солотурн. Впоследствие разширява хоризонтите си към дирижирането. Учи оркестрово дирижиране при Кристоф Брунер и Кристоф-Матиас Мюлер в Цюрих, и хорово дирижиране при Мартин Хоби в Люцерн. Хе Ри Ким оформя своя стил в майсторски класове на легендарни диригенти и педагози като Йорма Панула, Йоханес Шлефли, Иван Василевски, Себастиан Ланг-Лесинг и Марк Лейкок.