Филмови и литературни предизвикателства очакват публиката на "Синелибри" 2025

70 филма и 37 специални събития, галавечери на културите, ретроспективни прожекции за деца и възрастни, чествания, срещи с автограф и тематични дискусии ни очакват в програмата на предстоящия кино-литературен фестивал „Синелибри“ от 10 октомври до 3 ноември. Прожекции ще има в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Билети за всички прожекции и киносъбития се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.

◊ ОТКРИВАНЕТО

Новият филм на Франсоа Озон „Чужденецът“ ще открие фестивала на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК в София. Филмът е адаптация по едноименния роман на Албер Камю – една непреходна творба, асоциирана с философията на екзистенциализма. Известен с творческата си смелост и провокативност, Озон е ловък изследовател на човешката психика, границите на идентичността и абсурда в междуличностните отношения. Неговата интерпретация на „Чужденецът“ изгражда поразителен модерен портрет на един безстрастен антигерой, който предизвиква социалните норми. След успеха на филма във Венеция и Сан Себастиан идва ред на българската премиера.

◊ КОНКУРСНА ПРОГРАМА

В конкурса за пълнометражен игрален филм по книга ще участват 12 заглавия. „Изчезването“ на режисьора Кирил Серебренников се фокусира върху съдбата на Йозеф Менгеле, нацисткия лекар палач от Аушвиц, който намира убежище в Южна Америка след края на Втората световна война. Френският режисьор Оливие Асаяс се впуска в адаптация по романа на Джулиано да Емполи, постигнал сензационен международен успех – „Магьосника от Кремъл“. Основан върху реални събития, трилърът осветлява вътрешните механизми на пропагандата. Главният герой Вадим Баранов е находчив и безскрупулен манипулатор, политически съветник или „сив кардинал“ на Владимир Путин, и разкрива най-мрачните тайни на руския властови елит.

Сред най-любопитните заглавия в конкурса са филмът „Соло майка“, засягащ актуалната тема за самотното майчинство, и норвежката комедия „Трима мъже за Вилма“, пленителен разказ за любовта, която идва, когато най-малко я очакваш. Почитателите на скандинавското кино ще могат да гледат и „Оренда“, завладяващ портрет на две жени, които се връщат към живота след тежки травми. Българското предложение в основния конкурс филмът „Диви ягоди“ - игрален дебют на режисьорката Татяна Пандурска, вдъхновен от сборника „Забравени от небето“ на Екатерина Томова.

◊ АКЦЕНТИ ИЗВЪН КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

„Най-богатата жена на света“ е своеобразен театър на жестокостта, в който трима души търсят любов, но не са сигурни нито как да я получат, нито как да я дадат. В тази саркастично духовита френско-белгийска драма за власт, пари, фалш и отчуждение Изабел Юпер е безапелационна в ролята на Лилиан Бетанкур, наследницата на богатството на L’Oreal.

Биографичната драма „Хронология на водата“ е силен режисьорски дебют на Кристен Стюарт. Смайваща екранна интерпретация на мемоарите на американската плувкиня Лидия Юкнавич, филмът печели възторжени отзиви за своя безпощаден, чувствен разказ и за мощното актьорско превъплъщение на Имоджен Путс.

Сред най-нетърпеливо очакваните премиери на годината е „Личен живот“, новият филм на Ребека Злотовски, чиято премиера се състоя на кинофестивала в Кан. Цяло съзвездие от актьори блести в тази очарователна смесица между комедийна драма и мистерия, начело с носителката на „Оскар“ Джоди Фостър, която прави забележителна роля на френски език. Фостър играе известната психиатърка Лилиан Стайнър – съкрушена от новината за смъртта на една от нейните пациентки, тя започва собствено разследване, защото е убедена, че става въпрос за убийство.

Историческата драма „Блед пейзаж с хълмове“ на Кей Ишикава е сред най-любопитните заглавия в програмата. Адаптация по едноименния роман на Нобеловия лауреат Казуо Ишигуро, филмът разлиства спомените на японската вдовица Ецуко, които се простират от следвоенния Нагасаки през 50-те години на миналия век до Англия през 80-те, периода на Студената война.

Дългоочакваният биографичен филм на Скот Купър „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ проследява знаков период от живота на Брус Спрингстийн и обстоятелствата, при които легендарният американски музикант, текстописец, китарист и певец създава най-влиятелния си албум, „Небраска“ от 1982 г.

Ценителите на интелигентната антиутопична фантастика могат да гледат филма „Куче 51“ на режисьора Седрик Хименес. Този завладяващ футуристичен трилър, адаптация по едноименния роман на известния френски белетрист и драматург Лоран Годе, изследва последиците от сегрегацията, острото социално противопоставяне, злоупотребите със сигурността и влиянието на технологиите върху обществените институции.

„Далауей“ е препратка към емблематичния роман на Вирджиния Улф. Главната героиня в този филм, Клариса, е авторка в творческа криза, която се присъединява към престижна писателска резиденция, използваща авангардни технологии. Там тя намира подкрепа и довереник в лицето на Далауей, виртуален асистент (AI), който ѝ помага да пише. Филмът е шеметна адаптация по романа „Цветя на мрака“ на Татяна дьо Роне, а водещата роля е поверена на талантливата белгийска актриса Сесил дьо Франс („Изгубени илюзии“).

Копродукция на Нидерландия, Италия и Белгия, „Един прекрасен недостатък“ е съблазнителна адаптация по едноименния роман на Артюр Жапен. Филмът разказва историята на Лучия, първата и най-голяма любов на Джакомо Казанова. Тя напуска Италия и заминава за Амстердам, след като лицето ѝ е обезобразено от едра шарка. Шестнадесет години по-късно Лучия се представя като загадъчната куртизанка Галатея, когато двамата се срещат отново.

Романтичната комедия на Лаура Пиани „Джейн Остин съсипа живота ми“ ни запознава с Агата, самотна продавачка на книги, изгубена в света на фантазията. Тя копнее да стане писателка и да изживее любовен романс, достоен за перото на Джейн Остин, но когато я канят да се включи в писателска резиденция, Агата ще се изправи срещу своите страхове.

„Санаториум „Клепсидра“, адаптация по едноименната новела на полския писател и живописец Бруно Шулц, е сюрреалистична фентъзи драма, дело на легендарните майстори на анимацията Стивън и Тимъти Куей. Филмът е носител на Специалната награда на журито на Световния фестивал на анимационните филми в Загреб.