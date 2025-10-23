Симфониета-Враца представя "Музиката на Испания и Латинска Америка"

В свят на емоция, темперамент и красота, с един необикновен концерт посветен на музикалното богатство на Испания и Латинска Америка - от пламенните сарсуели и танга, до фламенкото и романтичните песни вдъхновили поколения, ще ни пренесат прекрасните музиканти от Симфониета-Враца под палката на маестро Христо Павлов.

Солисти в концерта са: Марио Николов - един от най-ярките и харизматични български тенори, любимец на поколения почитатели на Музикалния театър, който ще поведе зрителите на това страстно музикално пътешествие заедно с майстора на китарата, обичания музикант Цветан Недялков от Куку бенд, чиято виртуозност добавя нов пласт в усещането за автентичност и латино огън.

Искрящите вокали на Весела Тодорова и Синем Зърън - студенти в НМА "Проф. Панчо Владигеров" в София, допринасят за още по-цветното и въздействащо звучене, а аранжиментите, подготвени специално за шоуто обогатяват с неповторима музикална изразителност – истински празник за сетивата.

Публиката ще се наслади на любими произведения, изпълнявани от емблематични артисти като Марио Ланца, Карлос Гардел, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Лучано Павароти, Хулио Иглесиас и др. – истинска фиеста, букет от музикални пиеси и песни - класически образци в традиционните за Испания и Латинска Америка ритми и музикални стилове - сарсуела, фламенко, танго, пасо добле.

Огнени ритми, виртуозни изпълнения и вълнуващи емоции - музика, която ще стигне до сърцата, очаква публиката в Кърджали на 27 октомври (Дом на културата), Несебър - 28 октомври (НЧ „Яна Лъскова-1905"), Сливен - 29 октомври (НЧ „Зора"), Пазарджик - 30 октомври (Концертна зала „Маестро Г.Атанасов", билети на касата на театъра) и Враца - 31 октомври (Градска концертна зала, Билети в „Гъбката" до х-л „Хемус").

Билетите са в продажба на касите на залите и онлайн в Ивентим и Грабо.