Симфониета-Враца ще гостува в София през новия сезон
7 Октомври 19.00 ч. - София, зала "България"
Публикувано на 12.09.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Христо Павлов, разположено в звуковия файл под главната снимка!
7 Октомври 19.00 ч. - София, зала "България" Симфониета-Враца А. Хачатурян – Концерт за пиано и оркестър; К. Орф „КАРМИНА БУРАНА" Сценична кантата за солисти, хор и оркестър
Солисти: Виктор Костов (пиано) Андреа Новак (сопран), Андрея Мирчев (тенор), Иво Йорданов (баритон)
Академичен хор на Филхармония „Олтения" от гр. Крайова (Румъния) Детски оперен хор - София с ръководител Таня Радева-Лазарова
Диригент: Христо Павлов
Припомняме ви, че есенният полусезон в Симфониета-Враца започна с вълшебния звук на цигулката Гуарнери дел Джезу на Оскар Бохоркес, който пленява публиката по целия свят с майсторските си изпълнения. На 5 септември от 19.00ч. в градската концертна зала гостуваха именитият английски саксофонист, диригент и преподавател Джереми Мартин, заедно със Симфониета-Враца под диригентската палка на Линус Лернер, утвърдил се като бразилски диригент с най-голямо присъствие на международната музикална сцена.
За информация и билети, позвънете на 0895702624 и на 0876113545