Симфониета-Враца ще гостува в София през новия сезон

7 Октомври 19.00 ч. - София, зала "България"

Симфониета-Враца

А. Хачатурян – Концерт за пиано и оркестър;

К. Орф „КАРМИНА БУРАНА"

Сценична кантата за солисти, хор и оркестър

Солисти:

Виктор Костов (пиано)

Андреа Новак (сопран),

Андрея Мирчев (тенор),

Иво Йорданов (баритон)

Академичен хор на Филхармония „Олтения" от гр. Крайова (Румъния)

Детски оперен хор - София с ръководител Таня Радева-Лазарова

Диригент:

Христо Павлов

Припомняме ви, че есенният полусезон в Симфониета-Враца започна с вълшебния звук на цигулката Гуарнери дел Джезу на Оскар Бохоркес , който пленява публиката по целия свят с майсторските си изпълнения . На 5 септември от 19.00ч. в градската концертна зала гостуваха именитият английски саксофонист, диригент и преподавател Джер еми Мартин , заедно със Симфониета-Враца под диригентската палка на Линус Лернер, утвърдил се като бразилски диригент с най-голямо присъствие на международната музикална сцена.

За информация и билети, позвънете на 0895702624 и на 0876113545

Билети ще намерите онлайн в Ивентим и в Грабо