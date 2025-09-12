В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Симфониета-Враца ще гостува в София през новия сезон

Симфониета-Враца ще гостува в София през новия сезон

7 Октомври 19.00 ч. - София, зала "България"

Публикувано на 12.09.2025

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Христо Павлов, разположено в звуковия файл под главната снимка!
 
7 Октомври 19.00 ч. - София, зала "България"
Симфониета-Враца 
А. Хачатурян – Концерт за пиано и оркестър;
К. Орф „КАРМИНА БУРАНА"
Сценична кантата за солисти, хор и оркестър
Солисти:
Виктор Костов (пиано)
Андреа Новак (сопран),
Андрея Мирчев (тенор),
Иво Йорданов (баритон)
Академичен хор на Филхармония „Олтения" от гр. Крайова (Румъния)
Детски оперен хор - София с ръководител Таня Радева-Лазарова
Диригент:
Христо Павлов
 
Припомняме ви, че есенният полусезон в Симфониета-Враца започна с вълшебния звук на цигулката Гуарнери дел Джезу на Оскар Бохоркес, който пленява публиката по целия свят с майсторските си изпълнения. На 5 септември от 19.00ч. в градската концертна зала гостуваха именитият английски саксофонист, диригент и преподавател Джереми Мартин, заедно със Симфониета-Враца под диригентската палка на Линус Лернер, утвърдил се като бразилски диригент с най-голямо присъствие на международната музикална сцена. 
 
За информация и билети, позвънете на 0895702624 и на 0876113545
Билети ще намерите онлайн в Ивентим и в Грабо
Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.