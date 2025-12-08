Симфониета Враца и Детски оперен хор – София се събират на една сцена за коледен концерт

На 14 декември от 19.00ч. в София, зала Театро Арт на ул. „Шипка“ 34 и на 15 декември от 17.00ч. във Враца, градска концертна зала, публиката ще се потопи в атмосферата на предстоящите празници с прекрасен коледен концерт, който съчетава красотата на класическата музика, изяществото на вокалното майсторство и очарованието на детския хор.

Тази година събитието е още по-специално, защото отбелязва 10 години от създаването на Детския оперен хор – София с ръководител Таня Лазарова, десетилетие на музикални постижения, вдъхновение и талант.

Солисти в предстоящото празнично събитие са изявените оперни певци от сцената на Софийска опера - Виолета Радомирска (мецосопран) и Атанас Младенов (баритон). Ще се насладим на вокалното им майсторство под съпровода на Симфониета-Враца с диригент, маестро Христо Павлов.

В програмата ще звучат произведения от П. И. Чайковски, Цезар Франк, Джулио Качини, Адолф Адам и други велики композитори, които ще внесат неповторим празничен дух и топлина. Очаква ни вечер, изпълнена с изящество, вдъхновение и коледна музикална магия.

Билетите за Коледния концерт в София на 14 декември от 19.00ч. са в продажба на касата в Театро Арт, ул. Шипка 34 и в мрежата на Ивентим: https://www.eventim.bg/.../koleden-koncert.../event.html

За концерта на 15 декември във Враца, от 17.00ч., билети се продават в Билетен център „Гъбката“, където Ви очакват с коледна томбола и подаръчни ваучери за новия полусезон.

Атанас Младенов – баритон

Роден в София в семейство на оперни музиканти, Атанас Младенов започва музикалния си път като цигулар, а впоследствие завършва НМА „Панчо Владигеров“ със специалност пеене в класа на проф. Нико Исаков. Специализира в Българската академия „Борис Христов“ в Рим и в Консерватория „Джоакино Росини“ в Пезаро, Италия. Лауреат е на множество международни конкурси, а от 2012 г. е солист на Софийската опера и балет. В репертоара му присъстват централни баритонови роли като Онегин, Елецки, Белкоре, Алмавива, Жермон, Поза, Амфортас, Курвенал, Волфрам, Орест и много други. Гастролира в Италия, Франция, Германия, Япония, Корея и др.

Виолета Радомирска - мецосопран

Родена в София, още като дете изпълнява солови партии за детския радиохор. В 1995 г. започва обучението си в Музикалната академия, където учи пеене при Александрина Милчева. Две години по-късно изпълнява на сцената на Софийската опера първата си значима роля в „Севилският бръснар“.

От 1999 г. живее и работи в Швейцария (Цюрих). До 2014 работи на договорни начала с местните музикални институции, а по-късно преминава изцяло на свободна концертна практика. През сезон 2018/2019 дебютира в Миланската скала в „Електра“ на Рихард Щраус. В следващите няколко години, наред с международните изяви, Радомирска работи и със Софийската опера, като изпълнява ролите на Кармен, Амнерис („Аида“), Олга („Евгений Онегин“), Малика („Лакме“), Малколм („Жената от езерото“), Еболи („Дон Карлос“), Ана Каренина, Полина („Дама Пика“), и други, а също участва в концерти на Софийска филхармония, Плевенска филхармония, Оркестъра на БНР и др.

Детски оперен хор – София

Създаден през 2015 г. от Таня Лазарова, хорът празнува своя 10-годишен юбилей. Съставът участва в постановки на Софийската опера и балет, както и в множество концерти и сценични продукции. Младите изпълнители са пели редом до световни имена като Хосе Карерас и Таря Турунен и имат реализирани записи в България. Хорът има мисията да приобщава децата към света на класическата музика, да развива техния талант, дисциплина и работа в екип, превръщайки ги в уверени концертни артисти.

Таня Радева-Лазарова – диригент на Детски оперен хор – София

Изявена солистка и камерна певица с богат международен опит. Репертоарът ѝ включва творби от Моцарт, Верди, Пучини, Хандел, Малер, Рахманинов, както и премиери на съвременни български произведения. Тя е носител на редица престижни награди, включително „Кристална лира“. Била е диригент на Детския хор на БНР и е участвала в постановки и концерти с Хосе Карерас и Таря Турунен. Обучавана е от водещи педагози и певци като Людмила Хаджиева, Дарина Такова, Катя Ричарели, Стефка Евстатиева и др.