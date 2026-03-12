Симфониета Шумен ще почете Панчо Владигеров с тържествен концерт

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Славил Димитров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът „Наследство“ е музикален поклон пред творчеството на Панчо Владигеров – една от най-ярките фигури в българската и европейската музикална култура. По повод 127 години от рождението на композитора, Симфониета Шумен представя програма, която разкрива мащаба, колорита и дълбоката емоционалност на неговия стил.

Под диригентството на Славил Димитров на сцената ще прозвучат знакови произведения, в които националното начало и класическата форма се преплитат с виртуозност и размах. В концерта участват клавирното дуо Десислава Шерева и Евгения Симеонова, както и Тодор Георгиев (цигулка) – солисти с ярко присъствие и фин усет към стила на Владигеров.

„Наследство“ е концерт за паметта, приемствеността и живата сила на българската музика – среща между поколения, в която традицията продължава да звучи актуално, вдъхновяващо и дълбоко човешки.