Симфониета Шумен отдава почит на Панчо Владигеров

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов - Геми с маестро Славил Димитров- директор на Симфониета Шумен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Симфониета Шумен ще отдаде почит на една от най-ярките фигури в българската музикална история – Панчо Владигеров. Роден преди 126 години, той остава дълбоко свързан с Шумен – градът, в който прекарва детските си години и който завинаги остава в сърцето му. Солист: изключителният Георги Черкин – виртуозен пианист, обичан от публиката заради своето изящество и емоционална дълбочина.

„Класично и романтично“ – изящен старт, който ще ни потопи в духа на епохата.

„Миниатюри Шумен“ – специална творба, вдъхновена от града и неговото музикално наследство.

Трети концерт за пиано и оркестър – едно от най-впечатляващите произведения на Владигеров, което блести с енергия и виртуозност.

Заповядайте на този тържествен концерт, за да почетем заедно музикалния гений, който постави България на световната музикална сцена!