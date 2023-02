Симеон Гошев ще интерпретира Бетовен със Софийската филхармония

Your browser does not support the audio element.

Двама млади български музиканти, които развиват кариерата си в чужбина, обединяват таланта си с националния оркестър, за да представят вълнуваща Бетовенова програма.Под палката на Боян Виденов ще звучат Увертюра "Кориолан", Концерт за пиано и оркестър №1 със солист Симеон Гошев и Симфония №3.