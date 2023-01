Силвия Томова - за фурора на Балета на Старозагорската опера в Нидерландия, Германия, Белгия

Your browser does not support the audio element.

42 спектакъла, 50 дни, 38 града/сцени, 3 държави - Нидерландия, Германия, Белгия. Така изглеждат в цифри последните два месеца за балетната трупа и оркестърът на Старозагорската опера. В периода от 7 декември 2022 до края на януари 2023 година те представиха в различни градове постановките си на балетите „Лебедово езеро” и „Лешникотрошачката” от П. И. Чайковски. Спектаклите дирижираха Ивайло Кринчев и Владимир Бошнаков, а концертмайстор бе Юлиан Стоянов.