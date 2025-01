Силвия Томова след турнето в Нидерландия: "Постоянството и дисциплината гарантират успеха на Балета на Старозагорската опера

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с художествения ръководител на балетната трупа на Старозагорската опера Силвия Томова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

За трети път в продължение на повече от месец – от 10 декември 2024 до 12 януари 2025 година, балетната трупа и оркестърът на Старозагорската опера представиха в различни градове на Нидерландия общо 30 спектакъла на балетите „Лебедово езеро” /20/ и „Лешникотрошачката” /10/ от П. И. Чайковски. На диригентския пулт – главният диригент на Старозагорска опера маестро Ивайло Кринчев, концертмайстор Юлиян Стоянов.

Турнето започна на 10 декември 2024 г. със спектакъла на балета „Лебедово езеро” в гр. Зутермеер, на следващата вечер бе представен в град Бреда, като следва поредица от спектакли на балета „Лебедово езеро” на сцените на различни големи театри в общо 20 града, сред които Айндховен, Дордрехт, Ротердам, Маастрихт, Утрехт, Грьонинген, Тилбург, Апелдорн и др. Двойни спектакли на „Лебедово езеро” има на 5 януари 2025 година в гр. Утрехт. Представлението на балета „Лешникотрошачката” бе представено в градовете Айндховен, Розендал, Лелистад, Алмере, Емен, Нойвеген, Хорн, Амстелвеен, Дьотинхем, Рурмонд.

По 4 солистични състава е селектирала примабалерината и художествен ръководител на балетната трупа на Старозагорската опера Силвия Томова. В спектаклите на „Лебедово езеро” се редуваха като Одета/Одилия примабалерината Анелия Димитрова, Алесия Бакин, Клара Ферер, в ролята на принц Зигфрид нидерландската публика видя Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, Ивайло Янев, в ролята на шута танцуваха Томоки Ишиго, Филипо Сарторели, Максим Сиденко, а в ролята на Ротбарт – Ивайло Янев, Фиорди Лоха, Марсело Молина. В спектаклите на „Лешникотрошачката” в главните солистични роли се изявиха: Кармен Демирташ и Я Чуе Наваро в ролята на Мари, принц Лешникотрошач – Томоки Ишиго и Тристан Еймард, Дроселмайер – Ивайло Янев и Марсело Молина, фея Драже – Анелия Димитрова, Клара Ферер, Акари Мориматсу, принц Коклюш – Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, Филипо Сарторели.

Турнето завърши със спектакъла на балета „Лебедово езеро” в гр.Шидам на 12 януари 2025 година. Третото голямо турне на балетната трупа в съпровод на оркестъра на Старозагорската опера в Нидерландия се организира от авторитетната агенция DG Theater • De Graaf & Cornelissen Entertainment.