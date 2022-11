Силвия Томова: „Балетът може да бъде пример за обществото, дори и за политиците"

Your browser does not support the audio element.

„Балетът може да бъде пример за обществото, дори и за политиците- как се държим един с друг, как трябва да мислим един за друг, колко състрадателни и колко взаимосвързани трябва да бъдем, за да има обща цел и общ успех. Голям, световен успех. Аз съм „за“ българския балет и като директор на Старозагорския балет, това трябва да не е регионално или национално събитие, а трябва да се вписваме в световната ниша на балетното изкуство“. Това заяви в ефира на Classic FM Radio Силвия Томова. По време на изнесеното студио на медията директорът на Балета на Държавна опера-Стара Загора подчерта, че „в това тежко време и кризисни моменти ние може да сме достоен пример за България и света, както твърдят мои колеги художници, хореографи и творци извън пределите на страната“. По думите на Томова, формулата за поддържане на богатия балетен репертоар в екипен дух се дължи на високия професионализъм, отношение към работата, добри взаимоотношения, обич и уважение между артистите.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми със Силвия Томова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на 52-рото издание на Фестивала за оперно и балетно изкуство в Стара Загора (ФОБИ) предстои да бъдат показани два балетни шедьовъра „Лебедово езеро“ и „Лешникотрошачката“ от Пьотр Илич Чайковски. „„Лебедово езеро“ е един от най-сложните балетни спектакли. Дори и в най-отчайващото време, той не спира да привлича публика“, споделя Силвия Томова за спектакъла на 26 ноември. Ден по-рано ще бъде изиграна постановката „Лешникотрошачката“. В рамките на 2 матинета и 2 вечерни постановки публиката ще види различни състави.

Впоследствие Балетът на Държавна опера-Стара Загора тръгва на турне в Нидерландия и Германия, като ще бъдат изнесени 42 спектакъла, сред които в престижните зали в Бон, Ротердам, Маастрихт и др.