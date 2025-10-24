Силви Вартан пред Classic FM: "Музиката не ме е следвала. Тя ме притежава"

Eдна от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени Силви Вартан се завърна в България в рамките на 11-тото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри", в който ще бъдат показани два филма за нея. По време на пресконференцията на фестивала специалните гости Силви Вартан и Тони Сервило направиха уникален дует. Популярният италиански актьор сподели, че знае наизуст много песни на Силви Вартан и не се поколеба да запее. На въпрос на Classic FM тя призна: "Музиката не ме е следвала. Тя ме притежава". Очаквайте подробности в сайта и в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми!
Световноизвестната знаменитост, родена в България, ще стане носителка на приза "БГ Модна икона 2025". Статуетката ще ѝ бъде връчена на премиерата на документалния филм „От любов“ на Георги Тошев за живота и кариерата на Силви Вартан в кино „Люмиер“ на 25 октомври в 17:00 часа. Филмът проследява емблематични етапи и епизоди от живота на прочутата звезда, която сменя държави, сцени, тоалети, музикални стилове и др. Непромененото в битието ѝ е едно единствено нещо и то е, че всичко в нейния живот е „от любов“. Филмът увлекателно разказва за аплодисментите и сълзите, за срещата с „Бийтълс“, за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. Това е пътят на една жена, която продължава да обича. Силви Вартан е първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025“ в новата категория „За цялостен принос“. Отличието, гласувано от българските арт и лайфстайл журналисти ѝ се присъжда за огромните ѝ заслуги към световния имидж на България, както и за мащабните ѝ социални и благотворителни мисии.
Вторият филм е на Кен Скот "Мама и чудото на живота". Продукцията е по действителната история на Ролан Перес, разказана от него в книгата "Майка ми, Бог и Силви Вартан". На 26 октомври от 19:00 ч. в кино „Люмиер, в присъствието на легендарната дама на френския шансон Силви Вартан и маестрото на интимния разказ Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“.
„Мама и чудото на живота“ е трогателен разказ за любовта, загубата и трудната връзка между майка и син. Филмът е душевен и човечен, изпълнен с нежност, която сякаш обгръща зрителя още от първите минути. Историята се разгръща болезнено искрено, но никога не губи своята вяра в живота и хората. Зад тъгата, която се прокрадва в детайлите, се крият надежда и вдъхновение, които правят филма едновременно сърцераздирателен и утешителен.
Верен на формата си, Кен Скот умело балансира между комедия и драма. В нито един момент „Мама и чудото на живота“ не се спуска към вулгарен фарс, сантиментална семейна хроника или сълзлива мелодрама. Докато надписите текат, напускаме киносалона с чувството, че тайно сме прелистили стари семейни фотоалбуми.
"Мама и чудото на живота" ще бъде показан и в Културен център G8 на 31 октомври от 18.00 часа.
Силви Вартан е родена на 15 август 1944 година в софийското село Искрец. Баща ѝ, Жорж Вартан, е роден във Франция, от майка българка и баща арменец. В София той работи като аташе във френското посолство. Майката на Силви, Илона, е дъщеря на известния архитект Рудолф Майер, потомък на унгарски евреи.
Когато съветската армия окупира България през 1944 година, къщата им в Искрец бива национализирана и семейството се премества да живее в София, където Силви прекарва детството си.
„Спомням си как с майка ми се редяхме в продължение на часове на опашка за парче хляб. Комунистите бяха ужасни. Веднъж един от тях зашлеви шамар на майка ми защото не ръкопляскала достатъчно силно на някакъв оратор“ – спомня си след много години Силви. Родителите ѝ бързо осъзнават, че най-добре за тях и за децата им ще бъде да напуснат България и баща ѝ Жорж започва да прави опити да уреди семейството да замине за Франция.
Семейството пристига в Париж на 24 декември 1952 година и седемгодишната Силви остава заслепена от френската столица. „Всичко беше толкова празнично украсено, в сравнение с мрачната София, Париж блестеше така, че ми се завиваше свят от всичките гирлянди и елхи."
Силви Вартан има издадени две автобиографични книги на български. Първата „Между сянката и светлината“ разказва за софийското ѝ детство, за първите години в тясната хотелска стая в Париж, за любовта си с Джони Холидей и за истинската връзка между София и Париж – Дарина, българската дъщеря на Силви, която тя и съпругът ѝ Тони Скоти осиновяват.