Силви Вартан пред Classic FM: "Музиката не ме е следвала. Тя ме притежава"

Eдна от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени Силви Вартан се завърна в България в рамките на 11-тото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри", в който ще бъдат показани два филма за нея. По време на пресконференцията на фестивала специалните гости Силви Вартан и Тони Сервило направиха уникален дует. Популярният италиански актьор сподели, че знае наизуст много песни на Силви Вартан и не се поколеба да запее. На въпрос на Classic FM тя призна: "Музиката не ме е следвала. Тя ме притежава". Очаквайте подробности в сайта и в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми!

Световноизвестната знаменитост, родена в България, ще стане носителка на приза "БГ Модна икона 2025". Статуетката ще ѝ бъде връчена на премиерата на документалния филм „От любов“ на Георги Тошев за живота и кариерата на Силви Вартан в кино „Люмиер“ на 25 октомври в 17:00 часа. Филмът проследява емблематични етапи и епизоди от живота на прочутата звезда, която сменя държави, сцени, тоалети, музикални стилове и др. Непромененото в битието ѝ е едно единствено нещо и то е, че всичко в нейния живот е „от любов“. Филмът увлекателно разказва за аплодисментите и сълзите, за срещата с „Бийтълс“, за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. Това е пътят на една жена, която продължава да обича. Силви Вартан е първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025“ в новата категория „За цялостен принос“. Отличието, гласувано от българските арт и лайфстайл журналисти ѝ се присъжда за огромните ѝ заслуги към световния имидж на България, както и за мащабните ѝ социални и благотворителни мисии.

Вторият филм е на Кен Скот "Мама и чудото на живота". Продукцията е по действителната история на Ролан Перес, разказана от него в книгата "Майка ми, Бог и Силви Вартан". На 26 октомври от 19:00 ч. в кино „Люмиер, в присъствието на легендарната дама на френския шансон Силви Вартан и маестрото на интимния разказ Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“.