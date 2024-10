Шумен чества Христина Ангелакова с ценен архив и хоров концерт

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Светослав Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С първо представяне пред обществеността на материали за Христина Ангелакова от фонда ѝ в Държавен архив – Шумен и с изпълнения на смесен хор „Родни звуци“ към НЧ „Добри Войников – 1856“ с диригент проф. д-р Николай Андриянов ще отбележим 80 години от рождението на оперната прима. Приноса към националната и световната култура на нашата съгражданка ще честваме в деня след рождения ѝ ден – на 30 октомври от 18 ч. в зала „Сава Доброплодни“ на читалището. Водещ ще бъде работилият с нея в последните близо 20 години от живота ѝ програмен директор на Jazz FM Светослав Николов. Организатори на честването са Община Шумен, Държавен архив – Шумен и НЧ „Добри Войников – 1856“. Входът е свободен.

„Шумен е нещо, което всеки, вдишал неговия въздух, носи дълбоко в себе си. Самата аз винаги съм се гордяла с шуменските си корени. Дължа толкова много на Шумен, че едва ли бих могла да му се отблагодаря някога.“ – казва Христина Ангелакова в материал, запазен в Държавен архив – Шумен. Личният ѝ фонд се състои от 144 архивни единици, обхващащи периода от 1909 г. до 2004 г. Документите са предадени от майката на Христина Ангелакова – Добринка Ангелакова, и от сестра ѝ – Антоанета Ангелакова. Те включват писма от и до семейството, дипломи, грамоти и поздравителни телеграми, интервюта и рецензии в пресата, афиши и програми за оперни спектакли, снимки и др. Сред документите е и свидетелството за венчание на нейните родители Борис и Добринка Ангелакови. В дигиталната изложба, която ще бъде показана на събитието на 30 октомври, началникът на Държавен архив – Шумен д-р Антония Панева ще представи някои от най-интересните документи, свързани с оперната прима – снимки на семейство Ангелакови, ранни снимки от детството и студентските ѝ години, грамоти от спечелени конкурси, документи, свързани с музикалното ѝ образование и професионалните ѝ изяви. Особен интерес представляват запазените писма до родителите ѝ от времето на следването ѝ в Италия, отзивите в италианската преса за нейните първи концертни изяви, както и запазени снимки от първите ѝ роли в Миланската Скала. От тях узнаваме повече за подхода ѝ към ролите и отношението ѝ към оперното изкуство – вечно търсеща и винаги постигаща в името на общото благо. „Не обичам хората, които искат лесно да получават всичко. Обичам да превъзмогвам трудностите, да минавам през огъня и винаги съм била убедена, че трябва да умееш да даваш на хората, за да бъдеш щастлив.“ – споделя Христина Ангелакова в документ, съхраняван от Държавен архив – Шумен.

Материалите от личния ѝ фонд описват образа на отдадена на изкуството и посветена на обществената дейност личност още от дете. Именно така я формира Шумен – наследник на шуменски род по майчина линия, своите ученически години Христина Ангелакова прекарва в нашия град и тук развива певческия си талант в гимназията и в градския хор.

Преди и след представянето на дигиталната изложба смесен хор „Родни звуци“ към НЧ „Добри Войников – 1856“ с диригент проф. д-р Николай Андриянов ще представи изпълнения, сред които са и оперни и оперетни арии, които Христина Ангелакова е пяла като солистка на състава. Спомени за съвместната им работа ще разкажат проф. Николай Андриянов и други участници в хора.

Снимка: БГНЕС

Оперната прима Христина Ангелакова започва професионалната си кариера като солистка на Миланската Скала, концертира в Италия с „Виртуозите на Рим“, има изяви в целия свят, включително в Дойче Опер – Берлин и Болшой театър в Москва. Нейният репертоар е богат и разностранен, а в него място намира Шумен във връзката му с националната история и култура. Тя пее в „Хан Аспарух“ от Александър Райчев, в „Хан Крум“ от Александър Йосифов, както и в „Саламбо“ на шуменеца Веселин Стоянов. Записва за БНР, БНТ, „Балкантон“ и RAI. През 2001 г. става първата жена – директор на Софийската опера и балет. През 2012 г. основава Моцартови празници в Правец и до смъртта си е артистичен директор на фестивала. Тя оставя като следа и своята школа, обучила множество таланти, които сега са големите звезди на оперните сцени в България и по света. Сред наградите, с които е оценена нейната усърдна работа, е най-високо държавно отличие – орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие. Христина Ангелакова е удостоена и с почетното звание „Комендаторе“ на Италианската република за изключителни заслуги към културата на Италия.

„Аз съм против търпимостта спрямо посредствените неща. Във всяко изкуство посредственото, нискохудожественото, нанася непоправими щети върху вкуса на публиката. А с това трябва да воюваме.“ – оставя своя завет за високи критерии Христина Ангелакова в документ в личния ѝ фонд в Държавен архив – Шумен.