Щефан Владар: "Не мисля за императори, докато свиря Петия клавирен концерт на Бетовен"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Щефан Владар, в превод на Ангелина Александрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 октомври 2024г. от 19.00ч. в зала "България" солист и диригент на Софийската филхармония ще бъде изтъкнатият австрийски пианист и диригент Щефан Владар. В програмата ще прозвучат Концерта за пиано и оркестър №5 в ми бемол мажор, оп.73 и Симфония № 7 в ла мажор, оп.92. Билети ще намерите на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Щефан Владар е роден във Виена през 1965г. Големият му успех през 1985г., когато печели Първа награда на VII Международен Бетовенов конкурс във Виена, открива пътя на неговата световна кариера. Свири в едни от най-големите музикални зали в света под диригентството на Клаудио Абадо, Рикардо Шайи, Кристоф фон Донани, Владимир Федосеев, Даниел Хардинг, Кристофър Хогууд, Луи Лангре, сър Невил Маринър, Йехуди Менухин, Сейджи Озава, Хорст Щайн, Кристиан Тилеман, Саймън Ратъл, Шандор Вег с оркестри като Виенската филхармония и Виенския симфоничен оркестър, Чикагския симфоничен оркестър, Кралския концертгебау оркестър, Оркестъра на Академията „Св. Мартин“, Камерата Залцбург, Симфоничния оркестър на NHK в Токио, Баварския държавен оркестър, Ротердамската филхармония, Тонхале окестър в Цюрих, симфоничните оркестри на Чикаго, Хюстън и Квебек, Фестивалния оркестър на Линкълн център и др.

Като диригент Щефан Владар има концерти с Виенския симфоничен оркестър, Моцартеум оркестър в Залцбург, Камерата Залцбург, Брукнер оркестър в Линц, филхармониите в Хага, Щутгарт и Есен, Будапещенския и Датския радиосимфоничен оркестър, оркестър „Хайдн“ в Болцано и Тренто, както и с камерни оркестри в Прага, Кьолн, Цюрих, Базел и Ирландия.

Той е главен диригент на „Recreation-Grosses-Orchester“ в Грац от 2002 до 2006. От 2008 в продължение на единайсет години е артистичен директор и главен диригент на Виенския камерен оркестър, наследявайки Хайнрих Шиф, и като солист и диригент осъществява множество гастроли, изнася и два цикъла във Виенския концертхаус. През това време той работи като гост-диригент на Виенския симфоничен оркестър, Оркестъра на Моцартеума в Залцбург, Симфоничния оркестър на Бамберг, Резидентския оркестър в Хага, Московската филхармония и др. През сезон 2015 – 2016 е неговият диригентски дебют в САЩ със Симфоничния оркестър на Портланд. От 2019 той е генерален музикален директор, понастоящем и оперен директор на Театъра в Любек.

Щефан Владар е чест гост на престижни фестивали – в Залцбург, Единбург, Осака, Хонг Конг, Райнгау, Шлезвиг-Холщайн, Рур, Бремен, Шварценберг. През 2010 като артист-резидент на фестивала в Бодензее в Германия той се изявява едновременно като пианист и диригент, включително на откриването му със Симфоничния оркестър на Бамбергер. Сътрудничил си е с Хайнрих Шиф, Юлиан Рахлин, Янин Янсен и др.

Записите му като пианист и диригент са издадени на повече от 40 компактдиска от лейбълите „Harmonia Mundi“, „Naxos“, „Sony Classical“ и „Preiser“.

Щефан Владар е артистичен директор на „Дни на културата в Нойберг“ повече от 30 години. От 1999г. е професор по пиано в Университета за музика и сценични изкуства във Виена. Носител е на Златния орден на честта за заслуги към Република Австрия.