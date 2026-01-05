В ефир

Къде ще се проведе Новогодишният концерт на Виенската филхармония през 2027г.?

Туган Сохиев ще дирижира концерта, според официалната информация

Публикувано на 05.01.2026

След сензацията, която предизвика дебюта на Яник Незе-Сеген, Виенската филхармония обяви името на диригента на Новогодишния концерт на 1 януари 2027 г. Избраният е Туган Сохиев, чието артистично сътрудничество с Виенските филхармоници започва през 2009 г. по време на азиатско турне в Сеул. През 2025 г., освен абонаментни концерти и европейско турне, той дирижира за първи път Летния концерт на Виенската филхармония, както и гала концерта, отбелязващ 200-годишнината на Йохан Щраус-син.

От 2014 до 2022 г. Сохиев е музикален директор и главен диригент на Болшой театър в Москва. Той е заемал и поста главен диригент на Националния оркестър на Капитолия в Тулуза и на Немския симфоничен оркестър в Берлин. Активно участва в работата на Виенската филхармонична академия, а през 2016 г. основава собствена диригентска академия в Тулуза.

Председателят на Виенската филхармония Даниел Фрошауер коментира: „Туган Сохиев е близък приятел на нашия оркестър, както музикално, така и лично, от 2009 г. Първите ни съвместни изпълнения бързо насърчиха силното чувство на доверие и взаимно музикално разбирателство, което от тогава продължава да се задълбочава и развива. Очакваме с нетърпение бъдещите ни проекти и предстоящия новогодишен концерт.“

Дни преди концерта на 1 януари 2026г. говорителите на Белия дом обявиха, че догодина събитието ще се проведе не в австрийската столица, а в Концертната зала на Центъра „Кенеди“ във Вашингтон. Това ще бъде първият път, когато несъмнено най-значимият от всички концерти в света на класическата музика ще напусне легендарната златна зала на Музикферайн- Виена, което очевидно е историческо и безпрецедентно решение. Пред Scherzo, източници от Виенската филхармония потвърдиха новината, като оправдаха необичайното решение с натиска, упражняван върху австрийското правителство от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши с 80% увеличение на тарифите върху всички продукти от централноевропейската страна, ако оркестърът откаже временно да премести концертната зала.

Все още са известни малко подробности за съдържанието и формата на концерта, въпреки че неофициални източници потвърдиха, че Белият дом е възложил на известния филмов композитор Джон Уилямс да композира произведение, което ще има световна премиера по време на концерта и вероятно ще бъде озаглавено „MAGA Waltz“. Слуховете сочат, че на диригентския пулт може да се качи и самата Мелания Тръмп. През последните няколко седмици първата дама на САЩ е получавала интензивни частни уроци по оркестрово дирижиране от известния венецуелски маестро Густаво Дудамел, който е следващият ръководител на Нюйоркската филхармония. Предстои да видим дали слуховете ще бъдат потвърдени.

