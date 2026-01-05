Къде ще се проведе Новогодишният концерт на Виенската филхармония през 2027г.?

След сензацията, която предизвика дебюта на Яник Незе-Сеген, Виенската филхармония обяви името на диригента на Новогодишния концерт на 1 януари 2027 г. Избраният е Туган Сохиев, чието артистично сътрудничество с Виенските филхармоници започва през 2009 г. по време на азиатско турне в Сеул. През 2025 г., освен абонаментни концерти и европейско турне, той дирижира за първи път Летния концерт на Виенската филхармония, както и гала концерта, отбелязващ 200-годишнината на Йохан Щраус-син.

От 2014 до 2022 г. Сохиев е музикален директор и главен диригент на Болшой театър в Москва. Той е заемал и поста главен диригент на Националния оркестър на Капитолия в Тулуза и на Немския симфоничен оркестър в Берлин. Активно участва в работата на Виенската филхармонична академия, а през 2016 г. основава собствена диригентска академия в Тулуза.

Председателят на Виенската филхармония Даниел Фрошауер коментира: „Туган Сохиев е близък приятел на нашия оркестър, както музикално, така и лично, от 2009 г. Първите ни съвместни изпълнения бързо насърчиха силното чувство на доверие и взаимно музикално разбирателство, което от тогава продължава да се задълбочава и развива. Очакваме с нетърпение бъдещите ни проекти и предстоящия новогодишен концерт.“

