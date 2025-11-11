Деляна Ангелова и Цвета Балийска представят Шестия фестивал на авторския театър в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми в звуковия файл под главната снимка с Деляна Ангелова - изпълнителен продуцент и Цвета Балийска – артистичен и маркетинг директор на Сдружение „Творци“ от фестивалния екип!

На 21, 22 и 23 ноември 2025 г. „Топлоцентрала“ ще бъде домакин на шестото издание на Фестивала на авторския театър – ФАТ. В продължение на три дни фестивалът ще представи премиерни спектакли, дискусии и театрални работилници, отваряйки пространство за нови идеи и творчески срещи.

Тазгодишното издание на ФАТ продължава мисията си като единствения форум в България, посветен изцяло на авторския театър – създаван в колективния процес на режисьори, актьори и творчески екипи. Още от своето създаване през 2020 г. насам той се превръща в място за смели експерименти, обмен на идеи и нови сценични открития, които продължават и с акцентите от тазгодишната програма:

„Замъци в небето“ – танцов спектакъл на АТОМ Театър за философските измерения на мечтите, които са невъзможни (премиера);

“ В зеницата на самотата” - авторска продукция на ФАТ 2025 с реж. Диана Досева – ново представление, създадено чрез колективен дивайзинг процес (предварителен показ пред публика);

„Четирите споразумения“ – младежки спектакъл на Театър „Драмеди“ по книгата на Дон Мигел Руис, вдъхновяващ със силата на простите истини ;

„JEG Hamlet“ – моноспектакъл на Denni Dennis (Дания), който среща публиката с нестандартен, физически и визуален прочит на Шекспир (премиера за България).

Фестивалът е първият по рода си театрален фестивал, достъпен безплатно за незрящи и глухи хора чрез превод на жестов език и с аудио описание за всички събития в програмата, така че незрящата и глуха публика да има възможността да споделя театъра пълноценно заедно с останалата публика.

Тази година отличията на Фестивала за авторски театър ще бъдат определени от жури в състав Ованес Торосян, Мариета Голомехова и Веселин Димов, като награждаването цели да вдъхнови артистите и да предостави професионални насоки и признание за силните страни на всеки спектакъл.

„Фестивал на авторския театър е пространство на свобода – тук артистите създават нови театрални езици, а публиката става част от процеса. Това е нашият начин да свързваме общности и да правим театъра достъпен за всички“ – споделя Цвета Балийска, артистичен директор на фестивала.

Освен сценичната програма, ФАТ 2025 събира публиката и професионалната общност в панелна дискусия с вход свободен с професионалните артисти Ана Батева, Васил Дуев-Тайг, Веселин Димов, Веселка Кунчева и модератор Цвета Балийска и допълнително предлага мастър класове, водени от изявени имена в театъра – сред тях Denni Dennis, Веселка Кунчева и Мариета Голомехова.

Организатори: Сдружение „Творци“ и Театър „Драмеди“



Шесто издание на Фестивал на авторския театър - ФАТ 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд “Култура”, програма “Фестивали” 2024 и Столична община като част от Календар на културните събития за 2025 г. на Столична община.