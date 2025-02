Шефът на Симфониета Враца маестро Христо Павлов: "Музикантите ни работят в приятелска среда с Найджъл Кенеди"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора и главен диригент на Врачанския симфоничен оркестър Христо Павлов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Вълнуващо начало на полусезон Зима-Пролет'25 в Симфониета-Враца с концерт от цикъла "Виртуози на клавишите", на 7 февруари от 19.00ч. и гостуващия брилянтен солист, артист на световната марка "Бьозендорфер" - Симеон Гошев. Специално за събитието, във Враца бе доставен концертен роял от прочутия клавиерен бранд, чийто представител е българският пианист, понастоящем жиеещ във Виена.

Симфониета Враца пренесе своите почитатели в красивия свят на клавирното изкуство под диригентската палка на Христо Павлов, с прекрасни музикални шедьоври обединени в названието „РАВНОСМЕТКА... ПОСЛЕДНИТЕ": Бела Барток – Концерт за пиано и оркестър № 3, и Сергей Рахманинов – Симфонични танци, оп. 45 (премиера за гр. Враца).

Двете произведения са написани в САЩ през 40-те години на ХХ в. и са ПОСЛЕДНИТЕ в творческите биографии на своите велики автори. Представени са премиерно от Филаделфийския оркестър с диригент Ойген Орманди, високо ценен и от двамата композитори.

В началото на февруари в Билетния център "Гъбката" на пл. Хр.Ботев започна кампания по продажбата на новия абонаментен план на Симфониета-Враца. Картата включва запазено място в залата, отстъпка от цената на билетите и книжка-каталог с интересна, подробна информация за произведенията, композиторите, създадена специално за изданието от музиколога Марияна Булева.

Тази седмица, оркестърът е поканен да участва в българското турне на големия цигулар Найджъл Кенеди и специалния му гост Георги Андреев, под диригентската палка на Христо Павлов. Концертите са на 13.02 в НДК1 София и на 15.02 ФКЦ Варна. Музикантите вече се подготвят за знаменитото събитие, а във Враца, почитателите на класическата музика са вочакване на следващите концерти на оркестъра, които могат да се гледат и онлайн, извън града и България. От миналата година, Симфониетата работи с платформата "7Артс", с която осъществяват стриймингите.

Снимка: Симфониета Враца

В края на март, на 28.03 врачанският оркестър ще гастролира в легендарната зала "България" със звезден солист, главен валдхорнист на Берлинска филхармония - Радек Баборак и още едни първокласен солист, първия главен обоист на оркестъра на Щутгартската държавна опера - Иван Данко, под диригентската палка на Константин Илиевски, главен диригент на симфоничния оркестър на БНР. На 30 март врачанската публика също ще се наслади на изключителните музиканти в концерта "Палитра на епохите" в градската концертна зала на Враца.