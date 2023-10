"Повече за книгите" по Classic FM: Майк Дауни прави световна премиера на „Златото на Истрия“ в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с Майк Дауни в превод на Мартин Петров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Днес, 10 октомври в Аула НАТФИЗ от 19:00 ч. предстои премиера на романа „Златото на Истрия“ на Майк Дауни. Уважаваният филмов продуцент, сценарист, публицист, преподавател и председател на Европейската филмова академия Майк Дауни ще представи у нас своя завладяващ литературен дебют в рамките на 9-тото издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“ 2023. Модератор на събитието ще бъде Светлозар Желев, а входът е свободен.