44-ият арт пленер „Шарено вълшебство“ събра творци в гр. Елена

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Габриела Жекова, Пепа Василева и Яна Кузова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През тази година се проведе 44-ят арт пленер „Шарено вълшебство“. За осми път домакин на събитието бе „Йовчевата къща“ в гр. Елена, чийто стопани са българката Мая Йовчева и кубинеца Хесус Новоа. Поредният арт пленер е организиран от Габриела Жекова, която събра на едно място изявени български творци като Александър Иванов, Диана Драйчева, Иван Яхнаджиев, Илиян Стоянов, Клементина Манчева, Кунка Бакалова, Пепа Василева, Симеон Кръстев, Тихомир Витков и др. "Кметът на град Елена Деян Млъзев съдейства за поставянето на изложбата в новата художествена галерия в града", поясни Габриела Жекова. "Маестро Яхнаджиев и Хесус направиха прекрасни инсталации от старинни предмети от селския бит", добави тя. "Не даваме определени теми, а възможност да рисува, каквото му е на сърце. Следващото 45-то издание на пленера се провежда в Пампорово", каза още Жекова. Предстои появата на книга с всички истории и участнизи с арт пленери, както и предстояща изложба, на която изданието ще бъде раздадено.

Организаторът на обучителни тренинги Пепа Василева и актрисата Яна Кузова взеха участие в арт пленера. "Човек променя гледната си точка за света, като се намира на едно място с различни типажи като личности. Хората на изкуството трябва да имат възможност да дишат", подчерта Василева. "Изкуството е егоцентрична дейност, но винаги е интересна екипната работа. Това са обичащи себе си хора, които творят заедно", сподели Кузова. "Когато те боли глава и гърло и се качиш на сцената и не те боли, това не е клише. Сцената успява да усвои нашите отклонения", допълва тя. "Стресът е свързано не толкова с натовареността на работата, а ситуациите, в които не искаме да правим и на място, където не искаме да бъдем. Такъв тип бягство чрез изкуството помагат, но не в дългосрочен план", смята Василева. "Лятото ми е посветено на творчество на проекти за есента. Старая се да довърша и последната ми стихосбирка, а илюстрациите са с графики от Габриела Жекова, като може да има и озвучаване от Яна Кузова. Заглавието ще бъде "Раковина", посочи още Василева.

Яна Кузова се завърна от Ню Орлиънс, САЩ, която нарича "Барселона в Щатите". Тя сподели впечатленията си за родното място на джаза. "В Лос Анджелис е станало толкова скъпо до такава степен, че хората са на една заплата разстояние от това да останат на улицата. Шокираха ме новини за актьори от 90-те, които живеят на улицата и са тежко наркозависими. "Долби тиътър" е страхотна опаковъчна хартия, която след Нощта на Оскарите е неузнаваем. Бяхме на гости на Максим Ешкенази преди Нощта на Оскарите в университета, в който преподава. Децата бяха прекрасни и между репетициите ни разведе из Даунтаун и Концертната зала "Уолт Дисни". Яна Кузова разкри, че "от една година се самоусъвършенствам в областта на киното с Фондация "Стоян Камбарев". Очаквам излъчването на страхотни филмови проекти, които снимахме през зимата. Нова съвременна театрална пиеса, независим проект, ще се появи през октомври- ноември".