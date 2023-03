Костюми с пяна и 100-годишно чембало впечатляват на 4 март в премиерата на „Севилският бръснар“

Your browser does not support the audio element.

Костюми с бръснарска или пожарникарска пяна ще облекат персонажите в новата постановка на „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини- копродукция на Софийската опера и балет и Държавна опера- Пловдив. Гениалната творба на Росини ще очарова публиката в постановката на доц.Нина Найденова и с интерпретацията на международно признати артисти от България и Италия. Премиерата е на 4 март, а следващите спектакли са на 5, 11 и 12 март. Диригент е италианският маестро Франческо Роза, а в ролята на Фигаро ще видим Кирил Манолов и Венцеслав Анастасов.

В ролята на Граф Алмавива гостуват Джорджо Мисери и Франческо Марсилие, Доктор Бартоло ще бъде Дарио Джорджеле, а Станислава Момекова и Вера Гиргинова ще изпълнят ролята на Розина. Ангел Христов, Светозар Рангелов и Николай Войнов ще се превъплътят в Дон Базилио.

В спектакъла ще звучи и 100-годишно чембало, което е сред най-новите попълнения в инструментариума на Националния оперен театър, разкриха от екипа на спектакъла пред медиите.

Чуйте какво споделиха акад. Пламен Карталов, доц. Нина Найденова, Венцислав Анастасов, Кирил Манолов, Вера Гиргинова, маестро Жорж Димитров и Дарио Джорджеле в звуковите файлове под главната снимка!

„Тази публика не може да разбере вашата музика, сеньор Росини. Ще видите какво ще стане утре, когато дойде истинската публика.“ - казва портиерът на театър „Аржентина“ в Рим, когато след първото изпълнение на „Севилският бръснар“ завесата се спуска сред оглушително освиркване на музиката и композитора. Римското висше общество не разбира операта и възмутено напуска театъра. Но на следващата вечер Росини триумфира с целия си блясък. И така от 21 февруари 1816 г. „Севилският бръснар“ неспирно пътешества по световните сцени, за да се превърне в една от най-често играните опери.