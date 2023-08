„Сeвилският бръснар“ открива четиринадесетото издание на Банско Опера Фест на 25 август

На 25 и 26 август 2023г. културният форум „Банско Опера Фест“ ще събере на централния площад в курортния град любителите на класическото изкуство. На 25 август (петък), гостите и жителите на Банско ще се насладят на комичната опера „Сeвилският бръснар“, а на 26 август Държавна опера Варна ще представи мюзикъла „Бодигард“.

Преди повече от два века известният рефрен "Фигаро! Фигаро! Фигаро!" обявява пристигането на „Севилския бръснар“ и началото на едно безкрайно забавление за публиката. През 1816 г., 24-годишният Джоакино Росини за рекордно кратък срок написва и поставя своята опера, като заявява мястото си на изтъкнат оперен драматург, достоен последовател на Моцарт и на най-хубавите оперни традиции в италианската опера-буфа. Либретото за комичната опера е на Чезаре Стербини, който сполучливо преработва едмоименната комедия на Бомарше.

“Севилският бръснар” е истински реалистична музикална комедия. Героите са надарени с типични, извлечени от живота характери. Ярките театрални ситуации са естествени и правдиви.

На сцената на Банско Опера Фест в ролята на Розина ще гледаме Илина Михайлова, Венцеслав Анастасов ще е Фигаро, Георги Султанов – Граф Алмавива, а Деян Вачков – Дон Базилио. Режисьор на спектакъла е Антонио Петрис, дирижира Светослав Борисов. Продукцията е на Държавна опера Варна.

Мюзикълът „Бодигард“ е сценична адаптация на легендарния филм с Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Премиерата му е през 2012 година в Лондон, след което е поставян в САЩ, Италия, Австралия, Германия, Южна Корея, Австрия, а в момента се играе в Англия и Германия. Навсякъде се представя на националния език на страната, а песните са запазени в оригиналния език.

„Бодигард” се прочува със зашеметяваща хореография, бляскави костюми, впечатляваща сценография и оригиналната оркестрация на хитовете на Уитни Хюстън "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Saving All My Love For You", "How Will I Know", както и специално написаните за филма "Run to You" и "I Have Nothing".

За българската продукция на „Бодигард“ са поканени суперзвездата ни Орлин Горанов в ролята на Франк Фармър, английската мюзикълна и филмова актриса Манал Ел Фейтури в ролята на суперзвездата Рейчъл Марон и младата певица и актриса Нора Караиванова в ролята на Ники Марон – сестрата на Рейчъл.

Организаторите на Банско Опера Фест - Община Банско, Кемпински Хотел Гранд Арена Банско и Монте Мюзик напомнят, че входът е свободен, мястото е площад "Никола Вапцаров", а последните дни на август са отличен избор за почивка в полите на Пирин.