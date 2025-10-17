Северин Василев за “Под светлината на звездите” - мадригалното наследство на Габриели
24 октомври, 19:30 ч.Аула на СУ “Св. Климент Охридски”
Публикувано на 17.10.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Северин Василев, разположено в звуковия файл под главната снимка!
На 24 октомври от 19:30 ч. в Аула на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе концерта “Под светлината на звездите” - мадригалното наследство на Джовани Габриели.
Участват:
Росана Бертини - сопран
Вокален ансамбъл Cantanti DAI MONTI VERDI Христина Трайкоска - сопран Анна Янкова - мецосопран Константин Бейков - контратенор Ивайло Донков - тенор Николай Димов - баритон Георги Бейков - бас Северин Василев - тенор, ръководител
Фестивален ансамбъл “Изкуството на барока” Аапо Хакинен - чембало Явор Генов - лютня Емил - Джордж Атанасов - сакбът Зефира Вълова и Малина Манчева - цигулка
В програмата: творби от датски и германски ученици на Дж. Габриели, както и от Монтеверди, Строци, Кастело и др.
Съпътстваща проява: Ателие по интерпретация на старинна музика под ръководството на Росана Бертини - сопран (Италия)
23 - 25 октомври в ЕМЕЦ “Др. Лонг” със свободен вход за слушатели
С подкрепата на Национален фонд “Култура”, Италиански културен институт и посолството на Кралство Дания в София.
Събитията са част от програмата на XXV Седмица на италианския език и култура, както и Датското председателство на Съвета на Европейския съюз.