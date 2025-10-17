Северин Василев за “Под светлината на звездите” - мадригалното наследство на Габриели

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Северин Василев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 24 октомври от 19:30 ч. в Аула на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе концерта “Под светлината на звездите” - мадригалното наследство на Джовани Габриели.

Участват:

Росана Бертини - сопран

Вокален ансамбъл Cantanti DAI MONTI VERDI

Христина Трайкоска - сопран

Анна Янкова - мецосопран

Константин Бейков - контратенор

Ивайло Донков - тенор

Николай Димов - баритон

Георги Бейков - бас

Северин Василев - тенор, ръководител

Фестивален ансамбъл “Изкуството на барока”

Аапо Хакинен - чембало

Явор Генов - лютня

Емил - Джордж Атанасов - сакбът

Зефира Вълова и Малина Манчева - цигулка

В програмата: творби от датски и германски ученици на Дж. Габриели, както и от Монтеверди, Строци, Кастело и др.

Съпътстваща проява:

Ателие по интерпретация на старинна музика под ръководството на Росана Бертини - сопран (Италия)



23 - 25 октомври в ЕМЕЦ “Др. Лонг” със свободен вход за слушатели

С подкрепата на Национален фонд “Култура”, Италиански културен институт и посолството на Кралство Дания в София.

Събитията са част от програмата на XXV Седмица на италианския език и култура, както и Датското председателство на Съвета на Европейския съюз.