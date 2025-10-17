В ефир

Северин Василев за “Под светлината на звездите” - мадригалното наследство на Габриели

24 октомври, 19:30 ч.Аула на СУ “Св. Климент Охридски”

Публикувано на 17.10.2025

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Северин Василев, разположено в звуковия файл под главната снимка!
 
На 24 октомври от 19:30 ч. в Аула на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе концерта “Под светлината на звездите” - мадригалното наследство на Джовани Габриели.
 
Участват: 
Росана Бертини - сопран
 
Вокален ансамбъл Cantanti DAI MONTI VERDI
Христина Трайкоска - сопран
Анна Янкова - мецосопран
Константин Бейков - контратенор
Ивайло Донков - тенор
Николай Димов - баритон
Георги Бейков - бас
Северин Василев - тенор, ръководител
 
Фестивален ансамбъл “Изкуството на барока”
Аапо Хакинен - чембало
Явор Генов - лютня
Емил - Джордж Атанасов - сакбът
Зефира Вълова и Малина Манчева - цигулка
 
В програмата: творби от датски и германски ученици на Дж. Габриели, както и от Монтеверди, Строци, Кастело и др.
 
Съпътстваща проява:
Ателие по интерпретация на старинна музика под ръководството на Росана Бертини - сопран (Италия)

23 - 25 октомври в ЕМЕЦ “Др. Лонг” със свободен вход за слушатели
С подкрепата на Национален фонд “Култура”, Италиански културен институт и посолството на Кралство Дания в София.
 
Събитията са част от програмата на XXV Седмица на италианския език и култура, както и Датското председателство на Съвета на Европейския съюз.
