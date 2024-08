Ексклузивно: Сергей Накаряков и приятели ще свирят на 11 август 2024г. в София

На 11 август от 19.00ч. в камерна зала "България" Сергей Накаряков, Дейвид Тейлър и Елиас Файнгерш ви канят в своята чудна философско-музикална вселена, като ви представят своя личен поглед върху философията. Опирайки се на хасидски и будистки приказки, както и на собствените си истории, прочутите музиканти създават богат и вълнуващ музикален и текстов пейзаж, който е едновременно с това е замислен хумористично. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим. Сергей Накаряков, Дейвид Тейлър и Елиас Файнгерш ви канят в своята чудна философско-музикална вселена, като ви представят своя личен поглед върху философията. Опирайки се на хасидски и будистки приказки, както и на собствените си истории, прочутите музиканти създават богат и вълнуващ музикален и текстов пейзаж, който е едновременно с това е замислен хумористично.

Сергей Накаряков, израелски тромпетист, роден в Русия, се е утвърдил като един от най-търсените тромпетисти на международната сцена. Надарен с рядката комбинация от зашеметяваща виртуозност, ведър и кадифен звук и дълбока чувствителност, той е наричан "Паганини на тромпета" и "Карузо на тромпета". Накаряков собственоръчно извежда флюгелхорна на преден план на концертната сцена. Той е изградил дългогодишни отношения с много от най-уважаваните водещи оркестри, диригенти и музиканти в света.

Репертоарът на Накаряков обхваща не само целия диапазон на оригиналната литература за тромпет, но и непрекъснато се разширява в по-широки територии, включващи много завладяващи транскрипции и поръчки от Петер Ружичка, Ури Бренер, Ениот Шнайдер и Йорг Видман, като в същото време той търси все нови и нови средства за музикална изява.

Накаряков е свирил с много от най-уважаваните световни диригенти, сред които Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Саулиус Зондекис, Кристоф Ешенбах, Юрий Темирканов, Иржи Белохлавек, Яап ван Цведен, Юрий Башмет, сър Невил Маринър, Михаил Плетньов, Дмитрий Ситковецки, Кент Нагано, Владимир Ашкенази, Хю Волф, Тон Купман, както и с големи оркестри. Освен това редовно си сътрудничи с много от водещите световни музиканти като Вадим Репин, Марта Аргерих, Миша Майски, Емануел Паю, Юлиян Рахлин, Дмитрий Ситковецки за проекти в областта на камерната музика. Дългогодишно музикално и приятелско сътрудничество го свързва с пианистката Мария Меерович и сестра му Вера Охотникова.

Дискографията на Сергей Накаряков с Teldec Classics International (Warner) предизвиква възможно най-възторженото одобрение на публиката и критиката и включва най-известния оригинален репертоар за тромпет, както и множество аранжименти за тромпет и флюгелхорн.

Роден в град Горки, Русия, Сергей започва да свири на пиано, когато е на шест години, но преминава към тромпета - промяна в посоката, в която е подкрепен от баща си, Михаил Накаряков, който транскрибира много класически концерти за тромпет и създава уникален репертоар за Сергей. Той му предава техническите си познания и му помага да доразвие изключителния си усет към музиката.

Дейвид Тейлър започва музикалната си кариера като член на Американския симфоничен оркестър на Леополд Стоковски и с участия в Нюйоркската филхармония под ръководството на Пиер Булез. Същевременно той е член на джаз групата на Тад Джоунс, Мел Люис, и записва с групи от Дюк Елингтън до "Ролинг Стоунс". Записал е и многобройни солови компактдискове за лейбълите: Koch, New World, ENJA, DMP, Tzadik, CIMP, PAU и TLB. Двете му нови издания за TLB са: And If All Were Dark и Atomic Bomb Blues.

Г-н Тейлър изнася рецитали и концерти по целия свят: от Линкълн център в Ню Йорк до Музикферайн във Виена и Сънтори хол в Япония. Освен със собствени композиции, той участва в десетки проекти за соло бас тромбон, като си сътрудничи с композитори като Алън Хованес, Чарлз Уоринен, Джордж Пърл, Фредерик Ржевски, Лучия Длугошевски, Ерик Евазен, Дейв Либман и Даниел Шнайдер. Участва и записва камерна музика с Йо Йо Ма, Ицхак Пърлман и Уинтън Марсалис и свири с Камерното музикално общество на Линкълн Център, Фестивалния оркестър " Mostly Mozart", Орфей и Камерния оркестър "Сейнт Люк". През кариерата си Тейлър има участия и записи с големи джаз и популярни изпълнители, сред които Барбара Стрейзънд, Майлс Дейвис, Куинси Джоунс, Франк Синатра и Арета Франклин. Г-н Тейлър е носител на наградата за най-ценен изпълнител на Националната академия за звукозаписни изкуства и науки в продължение на пет последователни години и е удостоен с наградата за най-ценен виртуозен изпълнител на NARAS - чест, която не е оказвана на никой друг бас тромбонист. Бил е член на групите на Гил Евънс, Тад Джоунс - Мел Люис, Джако Пасториус, Чарлз Мингъс, Джей Джей Джонсън, Джо Хендерсън, Джордж Ръсел, Мишел Камило, Боб Минцер, Дейв Матюс, Дейв Грусин, Ранди Брекър и триото Words Within Music (Даниел Шнайдер, Дейвид Тейлър, Кени Дрю-младши) и B3*. Участвал е в многобройни записи, отличени с наградата ГРАМИ.

Дейвид Тейлър е член на факултетите на Музикалното училище в Манхатън, Маннес Колидж и Нюйоркския университет.

Елиас Файнгерш е завършил Музикалната школа в Малмьо и Музикалното училище в Манхатън. Неговият уникален стил на композиране и изпълнение ("кръстосване на жанрове", драматизиране на музиката, майсторско използване на жива електронна техника) го отличава от всички останали артисти. Неговият спектакъл "Тромбонова магия", високо оценен от критиката, е изпълняван в големи зали, сред които Берлинската филхармония, зала "Конгресна" в Рига, залата на Московската консерватория и др. Шоуто е показвано по SVT, както и по латвийска, руска и израелска телевизии. Наречен от критиката "златният тромбон на Европа", Елиас Файнгерш е свирил пред европейски кралски особи, пред министър-председатели и президенти на САЩ, Англия, Франция и много други страни. Музиката му звучи в повече от 50 театъра в цяла Скандинавия, във филми, телевизионни и радиопредавания. Работата на Елиас за използване на музиката като мощен театрален елемент е довела до редица пионерски, новаторски произведения: "Грозното пате", изпълнена в Датската кралска опера за 200-годишнината на Х. К. Андерсен пред очите на всички европейски кралски особи (по-късно показана по DK1 - датската национална телевизия). "Хамлет-драма за тромбон и оркестър" (в съавторство с Вл. Борисова-Олас) има премиера със Симфоничния оркестър на Малмьо под диригентството на Рене Лауренс, показана е многократно по Шведската национална телевизия и се превръща в международен хит, изпълнен със Симфоничния оркестър на Хелзингборг под диригентството на Брамуел Тови, със Симфоничния оркестър на Трондхайм под диригентството на Бенджамин Шварц, както и на места като замъка Кронеборг в Хелзинор (прочутият замък на Хамлет) и на Гогол-фест в Киев; "Ромео мечтае" с "Крумата" е представена в Стокхолм и Малмьо и е излъчвана по Шведската национална телевизия. Елиас Файнгерш е участник в безброй музикални и театрални фестивали по целия свят и носител на множество награди.