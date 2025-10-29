Сергей Малов или какво е да свириш на виолончелото на Бах?

На 30 октомври от 19.00ч. в зала „България” предстои един от най-колоритните концерти в есенния сезон на Софийската филхармония. Под диригентството на Росен Гергов, с участието на изключителния цигулар Сергей Малов и Националния филхармоничен хор, ще прозвучат две впечатляващи и стилово контрастни произведения: Концертът за цигулка и оркестър в ре минор на Арам Хачатурян и триптихът „Ноктюрни“ от Клод Дебюси. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим. предстои един от най-колоритните концерти в есенния сезон на Софийската филхармония. Под диригентството на Росен Гергов, с участието на изключителния цигулари Националния филхармоничен хор, ще прозвучат две впечатляващи и стилово контрастни произведения: Концертът за цигулка и оркестър в ре минор на Арам Хачатурян и триптихът „Ноктюрни“ от Клод Дебюси.

На сцената ще застане изключителният Сергей Малов – цигулар, виолист, бароков интерпретатор и изпълнител на виолончело да спала – инструмент, на който, по исторически сведения, самият Йохан Себастиан Бах е свирил своите прочути сюити. Малов е артист със световно признание и необичайно широк хоризонт: репертоарът му обхваща епохите от ранния барок до съвременната музика, премиери на нови произведения, солови рецитали и барокови концерти, винаги съобразени със стилистиката и духа на времето, в което са създадени.



Той е лауреат на редица престижни международни конкурси – „Паганини“ в Генуа, „Моцарт“ в Залцбург, „Хайфец“ във Вилнюс, Michael Hill в Окланд. С виолата печели награди от ARD конкурса в Мюнхен и конкурса в Токио. Като солист е концертирал с оркестри като BBC London, Лондонската филхармония, Симфоничния оркестър на Баварското радио, Филхармонията на Токио, Camerata Salzburg и Академията за стара музика в Берлин. В сезон 2019/20 прави редица запомнящи се дебюти, сред които в Herkulessaal (Мюнхен), Schubertiade Hohenems и на фестивала Cervantino в Мексико. Професор е в Музикалната академия в Цюрих, а видеата му с виолончело да спала са гледани над милион пъти в интернет.

---

Росен Гергов е диригент с международна кариера. Учил е дирижиране във Виенския университет за музика и сценични изкуства при Леополд Хагер. Бил е асоцииран диригент на Tonkünstler-Orchester (Австрия), и гост-диригент на оркестри като Симфоничния оркестър на Берн, NHK Symphony Orchestra (Япония), Симфоничния оркестър на Баварското радио и други.

---

За програмата:

Създаден през лятото на 1940 г., цигулковият концерт на Хачатурян е резултат от изключително вдъхновено състояние на духа. Композиторът сам споделя:

„Пишех музиката, сякаш на гребена на някаква вълна на щастие. Целият бях в радост. А и очаквах раждането на сина си. Това състояние на възторг премина в музиката.“

Посветен на великия цигулар Давид Ойстрах, концертът бързо става сензация. Ойстрах разучава творбата буквално за дни и я изпълнява за първи път в частна обстановка още преди официалната премиера, която се състои на 16 ноември 1940 г. в Москва под диригентството на Александър Гаук.

Творбата съчетава пищна оркестрация, арменски фолклорни елементи, танцова ритмика и бляскава виртуозност. Това я прави едновременно достъпна за широката публика и обичана от цигулари от различни школи.

----

Завършени между 1897 и 1899 г., трите оркестрови пиеси на Дебюси чертаят нови хоризонти в симфоничната живопис. Макар и заглавието „Ноктюрни“ да събужда асоциации с Шопен, тук то е вдъхновено от картините на американския художник Джеймс Уистлър.

• „Nuages“ (Облаци) – нежна, сива импресия на небето в движение;

• „Fêtes“ (Празници) – избухваща енергия, ритъм и сияние на парад или фойерверки;

• „Sirènes“ (Сирени) – ефирни женски гласове и вълнообразно движение, в което хорът (в случая – Националният филхармоничен хор) олицетворява песента на морските нимфи.

С „Ноктюрни“ Дебюси окончателно утвърждава импресионизма в музиката – стил, в който звукът рисува, а времето се разтваря в светлина и цвят.