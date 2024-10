Победителят от конкурса "Чайковски" Сергей Давидченко: "Войната не пречи на концертите ми"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Сергей Давидченко, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл под главната снимка!

След дебюта си в Плевен на 8 октомври в рамките на 32-рото издание на Лауреатски дни "Катя Попова", победителят на авторитетния конкурс "Чайковски" Сергей Давидченко ще се качи за първи път на софийска сцена на 9 октомври от 19.00ч. в зала "България".

19-годишният руски пианист ще изпълни Концерта за пиано и оркестър № 2 от Сергей Рахманинов в съпровод на Плевенската филхармония. В програмата, дирижирана от Пьотр Яворски от Полша, ще звучи и Реквием от Моцарт с участието на солистите Мария Шахдинарова, Весела Янева, Рейналдо Дроз и Виктор Кръстанов. Билети- на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Сергей Давидченко е лауреат и носител на награди от редица международни клавирни конкурси, последната от които е Първа и две специални награди от XVII Международен конкурс „П. И. Чайковски“ (2023, Москва).

От 2015 до 2021 Сергей Давидченко има призови отличия: „Голямата награда“ от „В.И. Сафонова“ (Пятигорск – Русия) и „Път към майсторството“ (Ростов на Дон), Първи и специални награди от XII Международен телевизионен конкурс за млади музиканти „Лешникотрошачката“ (Москва); IV Международен конкурс за млади пианисти „Astana Piano Passion“ (Астана – Казахстан), II Международен конкурс за млади пианисти „Grand Piano Competition“ (Москва), I Международен клавирен конкурс на руска музика (Рязан); I конкурс за стипендианти на Фондация „Нови имена“ (Москва), III Международен конкурс за млади пианисти „Grand Piano Competition“ (Москва) и др.