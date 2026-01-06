След краткия мандат на Густаво Дудамел (2021-2023), Семьон Бичков ще бъде следващият музикален директор на Парижката опера, позиция, която ще заеме на 1 август 2028 г. за четирисезонен мандат. От 1 август 2026 г. Бичков ще ръководи музикалните ансамбли на Парижката опера като бъде назначен за музикален директор.

Тази длъжност ще даде възможност на Бичков да дирижира две оперни продукции и шест симфонични концертни програми всеки сезон, както в Париж, така и на турне. „Назначаването на Семьон Бичков за музикален директор е част от дългата и забележителна връзка с Парижката опера, белязана от значими артистични сътрудничества и споделено желание за съвместна работа“, каза Александър Нийф, генерален директор на Парижката опера.

„Френската култура, наследство и хора са неизчерпаем източник на вдъхновение за мен: повече от 35 години чувствам Франция като свой дом. Подхождам към този нов етап от живота си едновременно като мисия и привилегия“, коментира Семьон Бичков.

В продължение на близо двадесет години Бичков поддържа тясна връзка с Парижката опера чрез големи продукции – „Бал с маски“ (2007), „Тристан и Изолда“ (2008), „Електра“ (2022) и скоро „Евгений Онегин“ (2026), а така също и първото му оперно турне в Япония през 2008 г., както и симфонични проекти, като концерта, посветен на Рихард Щраус и Дмитрий Шостакович през 2009 г., и участието му във фестивала „Равел“ с програма, посветена на Антонин Дворжак през 2023 г. В рамките на проекта „Nouvelle ère, nouvel air“ Семьон Бичков ще дирижира амбициозен проект за оркестъра и хора, който ще бъде от полза както за ансамбъла, така и за операта, и ще затвърди мястото на симфоничния репертоар редом с оперния.