"Семейство Адамс" ще гостува във Варна и ще се играе отново в Пловдив

Чуйте повече от интервютата на Георги Митов-Геми с режисьора Петър Одажиев, диригентката Вилиана Вълчева и певицата Керана, разположени в звуковите файлове под главната снимка!

След бляскавата премиера на фестивала Opera Open, предстоят още два премиерни спектакъла на бродуейския мюзикъл „Семейство Адамс“ - на 2 септември във Варна и на 20 септември на Античния театър в Пловдив. За първи път в постановка на Пловдивката опера се използва и изкуствен интелект, за да се генерират елементи от мапинга по описанието на отделните сцени в мюзикъла.

Постановката е с музика и текстове от Андрю Липа и сценарий от Маршал Брикман и Рик Елис. След множеството филмови и телевизионни адаптации, това е първото и единствено сценично представление, базирано на героите. Премиерата му на Бродуей е през 2010 г., когато печели редица престижни награди.

Спектакълът, чиято премиера се състоя на фестивала OPERA OPEN, e с режисьор Петър Одажиев /на снимката/.

На диригентския подиум е Вилиана Вълчева /на снимката/.

Сценографията е дело на Петко Танчев, костюмите са на Николина Костова – Богданова, хореограф е Амедео Джунта, художник на осветлението е Васко Лисичов, а диригент на хора е Цветан Цветков. Преводът на текста и на песните е на Цветомира Цонева.

В образите влизат солистите Юлия Йорданова – Керана /на снимката/, Евгений Арабаджиев, Калина Костова, Цвети Пеняшки, Димитър Ангелов, Матей Минчев, Николай Бачев, Даниел Русев, Марияна, Виктор Ибришимов и Мария Атанасова заедно с хор, балет и оркестър на Държавна опера-Пловдив.

Режисьорът Петър Одажиев представя една добронамерена пародия на черната комедия с намигване на базата на рисуваните герои, които са популярни по целия свят и които носят своята характерна натовареност. Историята на мюзикъла поставя тези известни персонажи в нова ситуация – порасналата Уенздей се влюбва в „нормално“ момче и призрачното имение преживява кошмар. Сценографът Петко Танчев използва точен мапинг по архитектурата на Античния театър, за да го превърне в мрачния дом на семейство Адамс, в гробище или среднощна градина.

Амедео Джунта включва модерни танци стил Бродуей, елементи от Боб Фоси и джаза, за да създаде хореография, която изпълва с енергия иначе мрачното Семейство. Танците в постановката представляват "декорацията" на сцената и са контраста между костюмите и сценографията, а на финала зрителите ще се убедят, че това Семейство от отвъдното, всъщност е много по-живо от нормалните семейства.