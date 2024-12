"Брас перспективи" създадоха “Тиха нощ, свята нощ” на синдарин

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кръстина Денчева и Даниел Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Творческият екип на "Брас перспективи" се отправя към Северна Европа, за да продължи музикалното пътешествие за брас и глас, което започна през 2021, с най-красивите старинни песни на Севера. "Обогатяваме нашите зимни празнични традиции, които създаваме от 2021 насам, с нови идеи и нов подход към любими песни и писатели, от чийто светове се възхищаваме", споделят те.

В музикалните платформи вече звучи сингълът “Sedhel I Fuin” (“Тиха нощ, свята нощ” на синдарин). Една от най-известната от всички европейски коледни песни заедно с "O Tannenbaum" - първата пиеса, с която започна проектът “Коледни истории за брас и глас” през 2021, мелодията на “Тиха нощ, свята нощ” позволява да се превърне в изящна, елегантна зимна пиеса за 5 тромбона и 5 гласа във вещия аранжимент с джаз хармонии на Даниел Николов (основен аранжор на проекта “Коледни истории за брас и глас”).

Особеният чар на пиесата се дължи на езика, на който пеят членовете на вокална група Spectrum: синдарин - един от двата елфически езика, създадени от великолепния лингвист Дж. Р. Р. Толкин. Особената звучност, която се плъзга по тънката линия между познатото и непознатото, добавя онзи приказен, мистичен елемент, който е в основата на проекта ни: възхищението ни пред тайнствената и изпълнена с невъобразима мощ сила на Природата в нейния безкраен кръговрат, сила, която най-силно можем да усетим в сърцето на Зимата и Севера …

Музикантите в екипа през 2024 са заедно по покана на артистичния директор на “Брас перспективи”, създател на концепцията и продуцент на “Коледни истории за брас и глас” Кръстина Денчева. Традиционните 5 тромбона вече звучат в изпълнение на колеги от 4 държави: Мустафа Халилов (първи тромбон) Азербайджан, проф. Атанас Карафезлиев (втори тромбон) и Димитър Стоев (бас тромбон) България, Катрин Шул (трети тромбон) САЩ и Хорхе Нието (четвърти тромбон) Испания. Джаз вокалите в “Sedhel I Fuin” са поверени на вокална група Спектрум, която след 2021 отново се появява в проекта в целия си блясък. Сингълът Sedhel I Fuin (“Тиха нощ, свята нощ” на синдарин) открехва елфическите порти към следващия LP албум “Коледни истории за брас и глас: Северно сияние”, чиято премиера ще бъде през ноември 2025.

Коледните истории за брас и глас на сдружение “Брас перспективи” повеждат слушателите на зимно пътешествие към европейския Север чрез традиционни старинни коледни песни от 16 до началото на 20 век в нови атрактивни аранжименти за 5 тромбона и изненадващи музикални колаборации. Тромбоновият квинтет е запазената марка на проекта, в който винаги участват точно 10 изпълнители. Целта ни е популяризирането на съвременните български аранжори и изпълнители медни духови инструменти в класическата, старинната и популярната музика в страните на Северна Европа, в които има утвърдени публики за брас музиканти, а капела поп, джаз и съвременни fusion интерпретации. Затова присъствието на проекта ни в дигиталните платформи е от ключово значение. От 2023г. в проекта се включват все повече чуждестранни колеги - млади професионалисти, чийто творчески път в момента е свързан с България. Вярваме, че така музиката ни ще вдъхнови още млади музиканти да потърсят своето уникално място на съвременната европейска брас сцена в смели и изненадващи и за самите тях колаборации, както и ще разшири спектъра на публиката, която се интересува от нашите проекти.