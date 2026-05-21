Pop out player
Сцена „Централни хали“ ще бъде част от Европейската нощ на музеите

На 23 май от 18 часа

Публикувано на 21.05.2026

Сцена „Цетрални хали“ в партньорство с Регионалния исторически музей – София (РИМ-София) ще бъде част от Европейската нощ на музеите на 23 май.

Програмата ще започне в 18 часа пред главния вход на РИМ- София на пл. „Бански“ 1 с безплатния тур “Сградите разказват“. Потопете се в историите зад фасадите с разходка из улиците на София, попадащи в карето около настоящата сграда на музея. Турът ще бъде един своеобразен разказ за миналото на столицата ни, за хората и събития, изградили облика на София таква, каквато я виждаме днес. Ще чуете историята на индустриалеца Сам Патак, истината за дупката пред Военния клуб, историята зад графита "Прегръдката" на ул. Бачо Киро 29, както и други истории за духа на София от началато на ХХ век.

След вдъхновяващата разходка в 20.30 часа програмата ще продължи на Сцена "Централни хали", за представянето на новата видео поредица  „Истории зад фасадите: домовете на софийските лекари“. Тя е съвместен проект на „РИМ-София и Сцена “Централни хали“, финансиран от Национален фонд „Култура“. Публиката ще има възможност да чуе нови, непоказвани досега истории за града, да надникне „зад кадър“ в процеса на проучване и създаване на видеопоредицата, както и да се срещне с екипа зад проекта.

Сцена “Централни хали“ ще е домакин на всеки от епизодите на  „Истории зад фасадите: домовете на софийските лекари“, като се очаква те да започнат през септември. Инициативата ще представи по достъпен и увлекателен начин културното наследство, свързано с живота на видни софийски лекари от първата половина на XX век - техните истории, професионален път и принос към развитието на медицината и обществения живот на столицата. Премиерните излъчвания ще включват и съпътстващи лекции и беседи, посветени и на други значими паметници от градската среда на столицата.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“ може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.

 

