Създателката на Хор "Йоан Кукузел" Таня Христова: „Негово Светейшество беше много духовно извисен"

Your browser does not support the audio element.

За първите стъпки на Патриарх Неофит в света на музиката ще научите повече в интервюто на Георги Митов със създателката на оригиналния Хор „Йоан Кукузел“ Таня Доганова- Христова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Патриарх Неофит беше много духовно извисен. Говорили сме не само за изкуство". Това си припомни създателката и дългогодишен художествен ръководител на на световноизвестния български Хор „Йоан Кукузел“ Таня Доганова- Христова. Тя описа Негово Светейшество като "замислен, точен и интелигентен млад човек, усърден, амбициозен и внимателен".

Снимка: Ладислав Цветков

Първата й среща с него е в младежките години на бъдещия патриарх. „Не е било лесно детството му. Преподавателката Надя Аладжем разработи гласа му в периода 1963- 1970г.", разкри диригентката. "С брат му Димитър Димитров превеждаха, помагаха и получаваха ноти от чужбина. Те бяха невероятно усърдни, истински работохолици".

Снимка: Ладислав Цветков

Преди повече от 40 години, тя предсказва, че Неофит ще стане патриарх, а Димитър Димитров - диригент на Хора на Катедралата "Св.Александър Невски" в София. В наши дни Христова получава обаждане от Негово Светейшество, в който той си спомня ясно този момент.

„България загуби един изключителен човек и индивид с невероятна доброта, възпитание, милост и осанка като духовна личност. Той не отминаваше никого в живота си...Най-важно е добротата да ни води навсякъде и във всичко", каза още маестра Христова.

Снимка: Ладислав Цветков

Диригентката, музиковед и кинорежисьор-документалист Таня Доганова-Христова е родена през 1936 г. в София. Произхожда от две известни фамилии. По майка от Гложенско-Тетевенската на Митрополит Антим Брегалнишки и Копривщенската на двамата братя Петко и Тодор Доган. Възпитана във възрожденските семейни традиции, израства в изкуството под благотворното влияние на Бончо Бочев, Катя Казанджиева, Асен Найденов, Марин Големинов, Георги Златев-Черкин и други изтъкнати творци. Така непрестанно от най-ранна възраст и до днес, служи на изкуството с цялото си пламенно и всеотдайно сърце. С единствена цел - прослава у нас и далеч зад родните предели за и в името на България.

Таня Христова-Доганова завършва Музикалната академия през 1956 г. с пиано, хорово дирижиране и педагогика на хоровото дирижиране. Завършва и журналистика в СУ „Св. Кл.Охридски”. Работи в Радио София в Предавания за чужбина, знае 3 езика. Венелин Коцев я назначава в Кинематографията. Специализира в Москва в кинематографичната документална школа като режисьор.

Хорът за старинна църковна музика "Йоан Кукузел" е създаден през 1967 г. в хола на апартамента на Таня Христова. В продължение на повече от 20 години тя ръководи единствения по рода си български мъжки камерен хор за старинна църковна музика, който постига междунродна известност. Плочи на ансамбъла се издават в България, САЩ и Франция. Това е първият хоров състав, изнесъл на концертния подиум у нас и в чужбина старинните български песнопения. Двойният албум „Ортодоксална музика – Камерен ансамбъл Йоан Кукузел“ (ВХА 10919/20, Балкантон Стерео) е премиран от US Library of Congress, Smithsonian Institute за „най-доброто превъзходно изпълнение на източно-православна музика“.

През 1978 г. Академик Стефан Лазаров, Свобода Бъчварова, Иван Ничев, Емилия Черкозова и Таня Доганова-Христова изпращат до ЮНЕСКО предложение за честване световна година на Йоан Кукузел, което е внесено от тогавашния зам.-министър на културата Емил Александров. През есента на 1979 г. то е провъзгласено и обявено през 1980 година. Таня Доганова казва: „Много хора ме насърчаваха да се покаже на нашата култура, че ние сме един от най-старите народи с първия композитор, представен в ЮНЕСКО – 1980 г. стана световна година на Йоан Кукузел. Представете си – 700 години от рождението.“

В Париж през 1986 г. хористите от „Йоан Кукузел“ изправят на крака 1200 души в катедралата „Нотр Дам“. След концерта ректорът и архиепископ на „Нотр Дам“ Монсеньор Патрик Жакен споделя: „Гласовете на вашите певци са божествени – зная, че ги наричат ангелогласни. Но не съм убеден, че ангелите пеят толкова прекрасно като тях. Българите превзеха не само „Нотр Дам“, но и нашите сърца. Песнопенията им ни накараха да общуваме с Бога.“

Таня Доганова-Христова е и първият диригент на Университетския хор за старинна музика към Софийския университет. Автор е на книгата "Трънливият път към славата" с подзаглавие "Истината за камерен ансамбъл „Йоан Кукузел” и "Проф. Лилия Гюлева- позната и непозната".