Блестящи солисти и хор от Румъния пристигат във Враца за грандиозен концерт на 10 февруари по случай 270-годишнината от рождението на Моцарт

Във втората част на разкошната концертна програма ще чуем легендарния "Реквием" за солисти, хор и оркестър в грандиозно изпълнение на Симфониета-Враца под палката на маестро Христо Павлов със специалното участие на солистите: Ина Кънчева (сопран), Анна Янкова (мецосопран), Михаил Михайлов (тенор), Георги Бейков (бас) и Академичния хор на Филхармония "Олтения" от гр. Крайова, Румъния.

Вече втора година успешното партньорство на Симфониета-Враца и Академичния хор на Филхармония „Олтения", Румъния, радва почитателите на класическата музика в България. Поредицата вълнуващи изпълнения на сценичната кантата от К.Орф „Кармина Бурана" през лятото на 2025г. на Музикалните фестивали във Велико Търново и Балчик бяха последвани от впечатляващо представяне в София през есента в емблематичната зала „България". Основан през 1953 г. Академичният хор на Филхармонията Олтения в Крайова е един от най-уважаваните професионални хорови състави в Румъния. С около 45 членове, хорът изпълнява богат репертоар от над 1000 произведения, от ренесансова полифония до съвременни творби.

В първата част на ексклузивния концерт на 10 февруари от 19.00ч. в градската концертна зала на Враца ще чуем произведение от още една от емблемите на Виенската класическа школа - Йозеф Хайдн - Увертюра към операта „Душата на философа"(„Английска опера" или „Орфей и Евридика"), Hob.XXVIII:13 (премиера за гр. Враца), както и В.А.Моцарт – Увертюра към операта „Вълшебната флейта", K. 620.

Все още могат да се закупят билети за концерта на 10.02, като почитателите ще имат възможност за това в понеделник (9.02), на специални цени от предварителната продажба в Билетен център "Гъбката". За всички почитатели извън Враца, концертът ще се излъчва на живо в платформата „7Arts".