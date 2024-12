Създателят на QUARTO Иван Пенчев: "Отбелязваме 20 години на ансамбъла ни и на Деня на тангото"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя и създател на QUARTO Иван Пенчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

QUARTO и Dia del Tango отбелязват 20 години заедно на концерта на 11 декември 2024г.

На 20 години и вече е QUARTO Chamber Orchestra – юбилей на един от най-успешните български състави за класическа и съвременна музика, доказал се с изключителни участия на международните сцени.

В момента Кварто е единственият български струнен ансамбъл, който е на световно турне със съвместния си проект с Мистерията на българските гласове и композитора Георги Андреев.

Ансамбълът е основан през 2005г. като клавирен квартет и квинтет, а през 2009г., е вече струнен квартет към Софийска филхармония. Този камерен състав бързо набира популярност със своята изключителна експресивност участвал на концерти със световни имена, съпътствал представянето на Тракийското златно съкровище из Европа, представял България на най високо ниво на официални делегации в Европейския парламент. Квартет с редица успешни участия и пълни зали по света, записвал музика с най-големите български и световни музиканти.

Негови участници са водещите музиканти – концертмайстори на оркестрите на Софийска филхармония, БНР, Софийски солисти, „Квартет Димов” и др. Създаден от Иван Пенчев (цигулка), Татяна Тодорова (виола) и Димитър Тенчев (виолончело), Светлана Станчева (втора цигулка).

На Quarto Quartet гостуват най-големите имена в музикалния свят – мултиинструменталиста Джейкъб Колиър, Концертгебау Амстердам; Мистерията на Българските гласове, Омар Маса – бандонеон и негласния наследник на Астор Пиацола и редица други.

Съставът е официален партньор на Софийска филхармония и през сезони 2011 до днес изпълнява самостоятелни концертни цикли в зала „България”.

Най-характерните черти на стила на Quarto Quartet са личния почерк, въздействащ чрез убедителни драматургични концепции, изключителна експресия и уникалното сценично присъствие. Квартета създава у зрителя усещането, че съставът не свири, а разказва, танцува и рисува един неповторим свят от звуци и емоции, в който кани всички да се насладят на красотата на музиката.

Quarto Quartet притежава рядкото за камерните състави и изключително ценно умение да изпълнява с неизменен перфекционизъм съвсем различни по стил и епоха музикални произведения с разнообразен характер и насоченост, с класическо и съвременно звучене.

Освен интензивна концертна дейност, съставът участва в звукозаписни проекти за страната и чужбина. Quarto Quartet e водещ съвременен български камерен състав, утвърдил се през последните години като наследник на традиции в камерната музика, с които се гордеем.

В репертоара на Quarto Quartet са включени стотици класически творби, джаз и танго пиеси, премиери на съвременни композитори. Огромен репертоар от класически произведения над 300 години назад във времето, до музика със съвременно звучене и импровизации.

Каквото и да е произведението, музикалният език на квартета е винаги завладяващо енергичен, дълбок, стилен и наситен с послания.