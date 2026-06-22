Сатиричният театър чества "100 години Георги Парцалев"

Сатиричният театър в София ще отбележи един век от рождението на големия български актьор Георги Парцалев. Сценарий и постановка на спектакъла "100 години Георги Парцалев" са дело на директора на институцията Калин Сърменов, а режисурата е поверена на Николай Младенов. Сценографията е на Теодора Лазарова, Илина Грозева, а хореографията- на Татяна Янева. Музикален ръководител е Мартин Каров. На сцената ще видите Александър Григоров, Александра Сърчаджиева, Албена Михова, Албена Павлова, Анна Станчева, Борислав Захариев, Георги Спасов, Добрина Гецова, Ива Тодорова, Ивайло Калоянчев, Николай Върбанов, Николай Луканов, Силвия Лулчева, Стела Ганчева, Тони Минасян. Бенд и вокали: Мартин Каров, Кирил Бояджиев, Пламен Великов, Екатерина Георгиева, Елена Атанасова, Деница Даринова, Константин Икономов, Светлозар Начев, Явор Борисов, Данаил Николов, Румен Караманов и студенти от ТК „Любен Гройс“ от класа на Калин Сърменов. Драматург на представлението е Богдана Костуркова, а помощник режисьор Емилия Крайчева, Цветелина Симеонова, фотограф - Димитър Каракашев.

Снимка: bTV

Спектакълът „100 години Георги Парцалев“ е израз на почитта на трупата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ към един от най–обичаните български актьори, свързал творчеството си с нашия театър. Със средствата на модерните технологии на сцената ще оживеят някои от емблематичните му роли в партньорство с младите днешни актьори на Сатирата. Ще чуем уникалния му глас, ще си припомним житейския му път и интересните личности, които са пресекли творчеството му. С много музика и настроение ще припомним защо и до днес Георги Парцалев е всенароден любимец.

Спектакълът ще бъде поставен в страната на следните дати и сцени:

26 юни на сцената на ДТ - Пловдив

1 юли на сцената на ДКТ - Враца

2 юли на сцената на ОДТ - Кюстендил

3 юли на сцената на ОДТ „Боян Дановски“ - Перник.