Флейтистката проф.Сандрин Франсоа: "Класическата музика трябва да бъде представяна в съчетание с театъра и визуалните изкуства"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Венета Нейнска и Сандрин Франсоа /в превод на флейтиста Николай Стойков/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Менторът Сандрин Франсоа е първа флейта на Симфоничния оркестър в Страсбург и професор по флейта в Страсбургската консерватория.Нейното гостуване е по покана на флейтиста Николай Стойков. Като нейн изявен ученик, той се включва в проекта като съорганизатор и координатор.

В „Нещо по-съвременно“ със Сандрин Франсоа могат да се включат флейтисти, кларинетисти, фаготисти, виолончелисти и пианисти.„Нещо по-съвременно“ е програма за млади музиканти, в която те се срещат на сцената с утвърдени международни изпълнители. Програмата включва уъркшоп по камерна музика и концерт. Участието в нея е безплатно за участниците.

Поредицата свързва младите музиканти с вдъхновяващи световни изпълнители и създава пространство за предаване на опит, творчество и съвременна перспектива. Концепцията е създадена от цигуларя Ивайло Данаилов, преподавател по „Камерна музика“ в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, и пианистката Венета Нейнска, артистичен директор на София арт институт.

Заключителният концерт в програмата „Нещо по-съвременно“ с френската флейтистка Сандрин Франсоа ще проведе на 16 април 2026г. от 19.00ч. Към нея ще се присъединят изявени млади музиканти и те заедно ще представят вълнуваща програма за най-разнообразни камерни ансамбли.

Концертът ще се проведе в културното пространство „Хеликон Арт“ на ул. „Граф Игнатиев“ №6, гр. София.

Билетите за учениците от Националното музикално училище „Л. Пипков“ и студентите от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ са безплатни, но е необходимо да се изтеглят от платформата на Epaygo.bg, където се продават и останалите билети за събитието. Важат с ученическа или студентска карта.

Сандрин Франсоа е първа флейта в Страсбургския филхармоничен оркестър във Франция от 1996 г. Тя преподава също в Консерваторията в Страсбург и в HEAR – Висша академия по музика.Изявява се редовно като солист с различни оркестри и камерни състави, изпълнявайки разнообразен репертоар, включително произведения за флейта с арфа, ударни инструменти, цимбал и пиано.Често е канена да води майсторски класове в Китай, Япония, Корея, САЩ, Полша, Италия и Франция, и е призната както като изпълнител, така и като педагог.

Тя създава и спектакъл за деца, озаглавен „La Flute de la Salute“ – концерт за флейта, включващ красива приказка, създаден съвместно с Делфин Камерлохер.

Сандрин Франсоа е завършила Националната висша консерватория за музика в Париж, където получава единодушно Първа награда по флейта и Първа награда по камерна музика, а след това продължава обучението си в САЩ при Мишел Дебост. Записала е два компактдиска: Bluesy Prelude с музика от Реймон Гийо и Aubade à la lune с ансамбъл „Енеас“ – флейта, арфа и струнно трио.