С обеден концерт НМА отбелязва 124 години от рождението на Владигеров

Чуйте интервюто на Георги Митов с ректора на НМА проф. Сава Димитров, разположено в звуковия файл!

124 години от рождението на професор Панчо Владигеров (13 март 1899 – 8 септември 1978) отбелязва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с тържествен концерт.

На 13 март от 13:30ч. ректорът проф. д-р Сава Димитров ще отправи приветствие в Концертната зала на НМА. Слово в чест на учителя, преподавал 40 години в Музикалната академия и под чието ръководство много български таланти правят първите си стъпки като композитори, ще произнесе проф. д-р Снежина Врангова.

Ще прозвучат творби на големия български музикант, композитор и педагог, в изпълнение на студенти от Академията: „Ситно хоро“ в изпълнение на Антония Мирчева – флейта, ст. пр. Светозара Тонева – пиано; „Стари дядо стадо пасе“ – Михаил Мотайленко – баритон и доц. д-р Ермила Секулинова-Швайцер – пиано; „Елегичен романс“ – Тодор Иванов – виолончело и Николай Желязков – пиано; „Кериното либе“ – Дамяна Цветкова – сопран и доц. д-р Ермила Секулинова-Швайцер – пиано; „Импровизация и марш“ в изпълнение на пианиста Юске Хосака; „Вечерна песен“ – Кристиян Николов – флейта и ст. пр. Светозара Тонева – пиано; „Ръченица“ – Георги Райчев – цигулка и Петър Дюлгеров – пиано.

В рамките на тържественото събитие ще бъде отпразнувано и приятелството между Българското национално радио и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ чрез подписването на Договор за партньорство. Двете национални институции ще бъдат представлявани от генералният директор на БНР Милен Митев и ректорът на НМА проф. д-р Сава Димитров.