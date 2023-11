С концерт ще представят новите инструменти в Музикалната академия в София

Your browser does not support the audio element.

През май тази година Националната музикална академия получи изключителната възможност да закупи нови инструменти – пет контрабаса, изработени от лютиери, славещи се като едни от най-добрите в областта си в съвременната история на Италия. НМА е горд притежател и на две нови концертни арфи „Салви“ – „Минерва голд“ и „Диана“ – съвършени образци от световна класа, единствени по рода си за територията на България. С целево финансиране от МОН също така са закупени английски рог "Мариго" и Я S кларинет "Буфе Крампон", поясни ректорът на НМА "Проф. Панчо Владигеров" проф. Сава Димитров. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми в звуковия файл!

Те ще бъдат представени на 8 ноември от 18.00 часа в Концертната зала на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" по време на концерта на Академичния симфоничен оркестър „Инструменти-шедьоври на НМА“. Красота и изящество на формите, кристален звук и богатство на тембрите – достиженията в лютиерското изкуство въплъщават в себе си позлатената арфата на „Салви“ и контрабасите на лютиерите Роберто Салванти и Кристиано Сципиони. Те ще заблестят в цялото си великолепие в творбите на Карл Дитерс фон Дитерсдорф и Джовани Ботезини в изпълнение на АСО, диригент и солисти – възпитаници на НМА.

Програма на концерта „Инструменти-шедьоври на НМА“:

Карл Дитерс фон Дитерсдорф – Концерт за арфа и оркестър в ла мажор

Джовани Ботезини – Gran Duo Concertante за цигулка, контрабас и оркестър

Волфганг Амадеус Моцарт – Симфония №29 в ла мажор, K. 201/186a

Диригент: Васил Влайков от класа по оперно-симфонично дирижиране на доц. д-р Георги Патриков

Солисти: Анна-Мария Ризова – арфа, от класа на д-р Кохар Андонян; Емил Гунев – контрабас, студент на проф. д-р Петя Бъговска и Георги Райчев – цигулка, възпитаник на проф. Евелина Арабаджиева

Концертмайстор: Жорж Паликарски

Благодарение на поредица последователни действия от страна на ръководството на Националната музикална академия, на предоставеното допълнително целево финансиране от Министерството на образованието и науката, чиито параметри са били заложени от министър-председателят академик Николай Денков, оглавяващ МОН в периода 2021-2022 г., за първи път възпитаниците на Академията и оркестрантите-контрабасисти и арфисти в Академичния симфоничен оркестър имат възможността да се обучават и да развиват възможностите си на такива изключителни инструменти. Отговаряйки на съвременните стандарти на световните висши училища по музика, НМА вече притежава инструментариум, единствен по рода си за територията на България.

Концертните арфи „Салви“, изработени от смърчово и кленово дърво, са плод на семейна традиция, датираща от началото на XIX век. Фамилията Салви усъвършенства арфата, запазвайки чара ѝ и увеличавайки резонанса и звучността на инструмента. Резултатът е абсолютна прецизност, при която технологията е поставена в услуга на традицията и майсторството. Италианските майстори на арфи от „Салви“ обобщават: „чиста хармония“.

Моделите четириструнни и петструнни контрабаси на Кристиано Сципиони са изработени от смърч и ела от гората Val di Fiemme, предпочитани от прочутите Страдивари, Гуарниери и Амати. След дълги години на проучвания Кристиано Сципиони създава собствена форма при изработването. Лютиерът Роберто Салванти от Флоренция пък поставя специален акцент върху великата тосканска традиция в производството на най-големия инструмент в групата на струнните. Притежатели на множество награди за лютиерство, ръцете на майсторите създават едва няколко инструмента годишно.