С дигитална изложба Шумен чества 135 години от рождението на Андрей Стоянов

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Марияна Филипова- гл.експерт в Държавен архив Шумен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Откриха дигитална изложба, посветена на 135 г. от рождението на акад. Андрей Анастасов Стоянов - композитор, музикант, пианист, преподавател в Държавната музикална академия в София.

В експозицията са включени документи от личния му фонд, съхраняван в Държавен архив - Шумен. Сред тях собственоръчно написана автобиография и биографични бележки Ангел Виденов, партитури като Българска рапсодия за цигулка и пиано, кореспонденции, статии, книги.

Андрей Стоянов е син на Ан. Стоянов и брат на Веселин Стоянов. Той е сред основателите на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” (1933 г.). Завършва Роберт колеж в Цариград, където учи пиано при австрийския педагог Сикач. От 1910 до 1914 г. учи в Музикалната академия във Виена пиано при К. Прохазка и теоретични дисциплини при Х. Греднер и Е. Мандичевски. След завръщането си в България е преподавател в Държавното музикално училище (дн. НМУ “Л. Пипков”) и дългогодишен професор в ДМА (1922­-58 г.). От 1950 г. е титуляр на катедрата по пиано. Той е един от основателите на българската пианистична школа. От 1953 г. ръководи музикално-педагогическата секция на Института за музика (дн. Сектор “Музика” в Институт за изкуствознание) ­ БАН.

Пише пиеси за пиано, няколко камерни произведения, солови и хорови песни и др.

Андрей Стоянов е автор на книги и други научни трудове предимно в областта на музикалната педагогика и естетика, учебни пособия, над 300 статии и др.