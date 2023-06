Русенската филхармония представя „Ново поколение“ в София

Your browser does not support the audio element.

Инициативата „Ново поколение“ започва да се превръща в традиция и вече е „запазена марка“ на Държавна опера-Русе. На 25 юни, неделя, от 19.00 часа в зала „България“ -София Русенската филхармония ще представи програмата под палката на Димитър Косев. Именно главният диригент на Държавна опера-Русе осъществява нейния специален подбор. Публиката ще чуе творби от 10 български композитори:Ангел Заберски – син, Вели Чаушев, Добромир Кисьов, Емелина Горчева- Димова, Йордан Владев, Константин Костов, Костадин Генчев, Петя Тончева,Пламен Цветанов, Стефан Тоцев. Солисти ще бъдат Константин Костов – пиано, Вели Чаушев – тамбура, Костадин Генчев – кавал, Христина Белева – гъдулка, Гергана Димитрова – вокал, Дуо „Арденца“ – Даниела Дикова – пиано и Галина Койчева-Мирчева – цигулка. Концертът е включен в афиша на 54-тия Международен фестивал "Софийски музикални седмици". Потърсете билети на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Димитър Косев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В първото издание на концерта „Ново поколение“ през 2022 бяха изпълнени световни премиери както и премиерни изпълнения за България на произведения от композитори като Румен Бояджиев-син, Ангел Заберски-син, Минко Ламбов, Георги Стрезов и други.

За инициативата „Ново поколение“ се избират млади и талантливи композитори, които представят своите симфонични произведения. Това е вълнуваща възможност да се разкрие съвременната българска композиторска школа и да се засили интересът на младите музиканти в България към композирането на оркестрова музика.

Проектът „Ново поколение“ не само насърчава създаването на нови български симфонични произведения, но и демонстрира приемствеността в творческите среди на българската композиторска школа.

Приемът за произведения завърши на 26 март 2023 година и след официалната селекция бяха избрани десет, а сред новото поколение български композитори се нареждат: Ангел Заберски – син, Вели Чаушев, Емелина Горчева-Димова, Добромир Кисьов, Йордан Владев, Константин Костов, Костадин Генчев, Пламен Цветанов, Петя Тончева, Стефан Тоцев.

Концертите в рамките на „Ново поколение“ са събития, на които се изпълняват премиерни произведения и световни премиери на млади композитори. Творците имат възможността да представят своите уникални музикални идеи, експерименти и иновации пред публика и музикални професионалисти. Такива събития предоставят платформа за вдъхновение, развитие и сътрудничество между младите композитори и изпълнителите.

Проектът „Ново поколение“ дава на младите композитори възможност да бъдат чути, разпознати и признати, да изразят своите идеи и да ги споделят с публика и колеги. Освен това, публиката има уникалната възможност да се наслади на нови, свежи и иновативни музикални произведения, които отразяват духа и креативността на новото поколение български композитори.

Ангел Заберски-син завършва НМА „Проф. П. Владигеров“ с композиция при Д. Тъпков през 1996. Работи като аранжор на Биг бенда на БНР (1996-­2000). От 2000 преподава импровизация в НБУ.

Той е ярък музикант, с многобройни изяви в БНТ, БНР, частни радиостанции и телевизии. Работи с млади и изявени поп и джаз певци, свири в джаз клубове. Ангел Заберски-син е свирил в Америка, Германия, Франция, Испания и други европейски страни. През 2001 концертира с Анкарската филхармония. През 1998 създава джаз трио, с което участва в много фестивали в България. През 2000 създава джаз октет. Под негово диригентство октетът участва в различни концерти и престижни фестивали. Написаните от него 15 пиеси за състава са включени в първия му самостоятелен CD. През 2003 създава биг бенд от млади музиканти, с който концертира на фестивалите в Банкя и Аполония със собствени композиции.

Ангел Заберски-син е носител на „Кристална лира 2002“ в категория „Джаз“.

Творчество му е свързано с оркестровата и джаз музиката. Аранжира и композира джаз пиеси и симфонична музика. Има десетки композиции и аранжименти за биг бенд и за симфоничен оркестър.

Вели Чаушев е роден в Котел, където завършва и СМУ „Филип Кутев“ със специалност Тамбура. Възпитаник е на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив със специалностите Инструментално изкуство и Композиция в класа на проф. Димитър Тъпков. Носител е на национални и международни отличия както като инструменталист, така и като композитор на инструментални пиеси, песни и камерни творби. Издава първия си авторски CD „Животът е музика“ (2014), участва в инструментални ансамбли и творчески проекти, които постигат съчетание на жанрово и стилово музикално многообразие. След 2019 Вели Чаушев поставя началото на работата си като композитор в областта на симфоничната музика с дебюта на творбата си „Български корени“ съвместно със Софийската филхармония. Вели Чаушев е преподавател по камерна музика, по тамбура и е корепетитор на специалност Народно пеене в НМУ „Проф. Любомир Пипков“.

Добромир Кисьов е композитор, оркестратор, мултиинструменталист и музикален продуцент. Като композитор на музика за концерти, театър, кино, съвременен танц и разнородни сценични и медийни събития, музиката му е изпълнявана в България, Англия, Холандия, Русия и Япония. Автор е на аранжименти и композиции в цикъл от образователни концерти с интрументалисти от престижния „Кралски Концертгебау“ оркестър. Негови са аранжиментите със симфоничен оркестър за юбилейния концерт на група „АХАТ“ със специален гост Джо Линн Търнър (Rainbow).

През 2022 творбата му „Ръченични вариации“ за симфоничен оркестър е представена в Зала „България“ в първото издание на инициативата „Ново поколение“ в рамките на фестивала „Софийски музикални седмици“ с Русенска филхармония. Музиката на Добромир участва и в големия унгарски фестивал „Sziget“, 2018 г., а през 2021 негова увертюра е изпълнена на живо със симфоничен оркестър в рамките на фестивала „Sofia Summer Fest“.

Добромир е удостоен с награда на публиката от конкурс „Sounds like you”, организиран от Classic FM Радио, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и Huawei България. Носител е на специална награда за аранжимент на песен от немската музикална компания „ADAM Audio“, „Златна монета“ и сертификат за Почетен статут на млад лидер в музикалното изкуство.

През ноември 2022 Добромир Кисьов представя премиерата на сюитата си за струнен квинтет „Пре-Живян“, записана в Студио 1 на БНР – София.

Емелина Горчева-Димова е родена във Велико Търново. Завършва средното си образование в НМУ „Проф. Любомир Пипков“ със специалност Пиано. Изучава композиция в класа на проф. Йовчо Крушев в НМА „Проф. Панчо Владигеров”. През 2017 придобива образователната и научна степен доктор. Носител е на 11 награди за композиция, 6 от които международни. Автор е на 7 музикално-сценични произведения, реализирани на Софийска сцена, сред които са мюзикълите „Достатъчно”, „Малкият принц”, първата българска музикално-театрална черна комедия „Наследникът“, балетите „Песента на планетите“ и „Цветовете на нощта“. Композирала е музика към филми, автор е на симфонични и камерно-инструментални произведения, на солови и хорови песни, миниатюри за пиано, концерти. Някои от творбите ѝ са изпълнени в САЩ, Германия, Естония, Франция, Люксембург, Гърция както и в България. Концертът ѝ за маримба, пиано, ударни и струнен оркестър „Необятни светове“, написан в съавторство с Мирослав Димов, добива широка популярност и извън пределите на страната – изпълнен е в Страсбург, в рамките на Българското председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Следват премиерите му в Китай, Австралия, САЩ, Япония, Лондон, Венецуела. През 2022 композира музиката „Боряно, българко“ за световната шампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн. В настоящия момент Емелина Горчева - Димова е главен асистент в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател по дисциплините „Камерно пеене“ и „Драматургия и интерпретация – работа с композитор“.

Йордан Владев е композитор, вокалист и мултиинструменталист. Завършва Художествената академия в София със специалност Скулптура, след което учи Композиция и Музикална естетика в НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Участвал е в много майсторски класове по композиция и импровизация. В момента следва психология в НБУ. Автор е на песни, филмова, балетна и театрална музика, хорови, камерни и оркестрови творби, много песни за деца, обработки на фолклорна музика от цял свят и др. Като полифункционален музикант работи с най-различни състави – поп и рок групи, джаз и етно формации, хорове, детски състави, както и с редица български и чуждестранни изпълнители, в чиито проекти участва като продуцент, изпълнител, композитор, аранжор или тонрежисьор. Концертирал е в България, Полша, Чехия, Германия, Австрия, Словакия, Гърция, Сърбия, Македония, Турция и Южна Корея. През 2010 основава Музикален център „Art Libitum“ – частна музикална школа, разработваща и практикуваща иновативни методи за обучение по музика както за

професионалисти, така и за деца и любители. Съществена част от дейността на

центъра е работата с хора с различни физически или ментални увреждания.

Йордан Владев е основател и артистичен директор на „Младежки джаз фест София“. Има издадени 15 авторски албума, както и участие в многобройни проекти на други изпълнители. Носител е на награди за композиция. Също така е трикратен носител на приз за най-добър педагог.

Константин Костов твори в областта на модерния джаз. Създава авторска музика съчетана с фолклорни елементи, както и преработки на класически произведения в стила на джаза. Завършва музикалното си образование в Мюнхенската музикална Академия при проф. Леонид Чижик. От 2008 е преподавател в същата Академия.

Изявява се на много световни сцени и международни фестивали в цяла Европа и Азия.

Издал е общо четири самостоятелни албума и е записвал с много други изявени музиканти. В последните години работи с полски музиканти, също и за Полската телевизия „Полсат“. Свирил е със световно известни музиканти, като Robby Ameen, Gregory Porter и др. Наскоро бе премиерата на музикален видео клип, направен от Полската режисьорка Olga Czyzykiewicz с негова музика, с който печели първо място на международния музикален и филмов фестивал „Audioshoot“ за песента „Genesis“, изпълнена от певицата Agnieszka Hekiert. Тази година издава албум „M.Mussorgsky - Pictures at an Exhibition for Jazz Trio“, в който участват Христо Йоцов и Димитър Карамфилов.

Костадин Генчев е роден в Габрово. Възпитаник е на СМУ „Филип Кутев“ със специалност Кавал. Носител е на наградите „АСКЕЕР“ 2005 за театрална музика с група „БУЛГАРА” и на Втора награда от Националния конкурс за написване на симфонично произведение в неравноделни ритми „7/8“. През 2016 се дипломира в НМА „Проф.Панчо Владигеров“ със специалност Композиция в класа на проф.Красимир Тасков.

Кариерата му като оркестрант в различни фолклорни формации започва през 1990, а от 1993 до днес е солист-оркестрант, композитор и аранжор в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. От тогава до настоящия момент Костадин Генчев е автор на над 1000 аранжимента на народни песни и над 100 инструментални пиеси, написани специално за този състав. Композирал е за телевизионни филми и театрални спектакли, за спектакъл на Нешка Робева, за фолклорни спектакли, за популярния вокален ансамбъл „Ева квартет“, за Ансамбъл „Чинари“ и др. Негова камерна симфонична музика се изпълнява от „Класик арт стрингс квартет“ и ансамбъл. Носител е на наградата „Златна муза“ на Асоциацията на българските хореографи за най-добра авторска музика към танцов спектакъл.

Петя Тончева е родена в Бургас. Завършва средното си образование в музикалното училище в родния си град. Следва композиция в НМА „Проф. Панчо Владигеров” при проф. Александър Райчев и проф. Александър Танев. От 1991 е театрален композитор към първия частен театър „Диалог“. Същевременно работи като композитор и към Държавен пътуващ театър и като вокален педагог към театрално студио „4 X С“. Пише музика към множество театрални пиеси, които се играят София и страната.

Автор е на детска, театрална, камерна и популярна музика. Носител е на награди от конкурсите „Мелодия на годината“, „Сребърен Ерос“, „Златен Орфей +“. Участва и в конкурсите „Бургас и морето“, „Златен кос“ и „Сладкопойна чучулига“.

През 2021 печели втора награда в конкурса за хорова песен „Проф. Георги Димитров“, Варна, тогава е и премиерното изпълнение на нейни творби със Софийска филхармония и „Софийски солисти“.

През 2022 става носител на Трета награда за своето трио „Пуснете птиците“, вдъхновено от "Intermezzo per tre" от Лазар Николов на конкурса на Фондация „Арденца“. Същата година печели и Специалната награда от Девети международен конкурс по композиция „Проф. Иван Спасов“. От 2011 до днес работи в НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров“- Бургас като преподавател по солфеж и е диригент на струнен оркестър към училището.