Румяна Костова достигна до финала на Хенделовия конкурс за оперни певци

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със сопраното Румяна Костова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Младото сопрано Румяна Костова достигна до финала на авторитетния Хенделов конкурс за оперни певци. За първи път български оперен изпълнител постига такъв успех. Музикалната надпревара привлече 140 кандидати от няколко континента, като накрая бяха избрани шестима от най-добрите интерпретатори от България, Дания, Швеция, Австрия и Великобритания. "Получих лична похвала за избора ми на репертоар за финала. Концепцията ми беше да представя много рядко изпълнявани произведения - от операта "Отон", от операта "Лотарио" и от кантатата "Agrippina condotta a morire", разкрива сопраното Румяна Костова.

Концертът на финалистите от конкурса през 2025г. се проведе в катедралата "Сейнт Джордж" в британската столица в съпровод на прочутия ансамбъл за инструменти от епохата - Академията за старинна музика /Academy of Ancient Music/, дирижиран от Боян Чичич. "Имахме 3 дни за репетиции и това спомогна за празничното настроение на финала. Репетициите бяха гладки, защото нивото е феноменално добро. За нас е лукс да пеем, акомпанирани от музиканти от такъв ранг", каза още Румяна Костова.

Международният Хенделов конкурс за оперни певци води началото си от 2002г. и се смята от мнозина за перлата в короната на Лондонския Хенделов фестивал. Той представлява трамплин за много от най-известните оперни изпълнители на нашето съвремие в областта на бароковото пеене. "Конкурсът изисква от певеца да представи изцяло и само Хенделова програма. Ако достигнеш до финала или е награден, той се възприема като Хенделов специалист", разказва Румяна Костова. Туровете му са разпределени от януари до април.

Предишните финалисти включват Хелън Чарлстън, Луси Кроу, Йестин Дейвис и Хилари Кронин. Победител за 2024 г. стана баритонът Уилям Фрост.Пълният списък на финалистите за 2025г. включва Румяна Костова -сопран, Луция Варшич- мецосопран, Мариам Воциал -сопран, Матилда Сиден Силфвер- мецосопран, Питър Едж -баритон, Щефен Биере Йесперсен -контратенор.

Румяна Костова е родена през 1994 г. През август 2023 г. успешно завършва следдипломна квалификация като стипендиант на Академия “Борис Христов” в Рим. Между 2021-2022 г. специализира в оперното студио към Театро Комунале в Болоня, Италия. През 2021 г. тя се дипломира в департамента за Старинна музика в Кралската Музикална Консерватория в Хага, Нидерландия с най-високата степен за отличие, a преди това учи в Националната Музикална Академия “Панчо Владигеров” в София и в НУМСИ “Христина Морфова” в Стара Загора. Младата певица учи оперно пеене Дарина Такова, а част от менторите й в бароковата музика са Рита Дамс, Тинеке Щеенбринк, Майкъл Чанс, Франческа Аспромонте. Изявява се в музикално-сценични проекти в България, реализирали се на сцените на Софийската филхармония, Държавна опера Стара Загора, Държавна опера Варна, на фестивалите “Мартенски музикални дни" в Русе, “Изкуството на Барока” и др.

Участва в майсторските класове на Дарина Такова, Деда Кристина Колонна, Райна Кабаиванска, Лучана Д’Интино, Елеонора Пачети.

Своят сценичен дебют прави в ролята на Ивет в операта “Лястовичката” на Дж. Пучини на сцената на Държавна опера -Стара Загора през 2015 г., а през 2018 г. дебютира на сцената на Бургаската опера в ролята на Сузана от операта “Сватбата на Фигаро” от В. А. Моцарт.

По време на следването си в Кралската Консерватория в Хага участва в сценични продукции, част от които са оперите „Ацис“ (Люли), „Дон Жуан“ и „Идоменей“ (Моцарт), „Кралицата на феите“ (Пърсел), „Въртенето на винта“ (Бритън), както и в много концерти. През юни 2022 г., на сцената на оперния фестивал в Бреша, дебютира в ролята на Евридика в концертното изпълнение на “Орфей и Евридика” на Глук.

Румяна Костова участва и в два вокално-инструментални ансамбъла, фокусирани върху интерпретацията на музиката от Ренесанса и Барока: Dai monti verdi (София) и Le Bizzarrie Poetiche (Хага).