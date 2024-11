Руми Коцева поднася коледни класики на български език

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с певицата Румяна Коцева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Руми Коцева заедно с музикантите от Симфониета Шумен пее коледни класики в свой превод на български език на 4 декември в зала „България“. Оркестрациите са дело на маестро Славил Димитров .

Специални участници в концерта са вокалистите Васил Петров и Никола Попов, гост-музиканти са Цветан Недялков, Кристиан Илиев и Ивайло Звездомиров, на сцената излиза и Детски хор на НМУ „Любомир Пипков“.

За първи път на живо слушаме „Вечните коледни песни на български език“ в превода и изпълнението на Руми Коцева. Любими празнични класики от цял свят носят вестта за раждането на Спасителя, разказват за красотата на празника и посрещат с радост и надежда Новата година във верния на оригинала поетичен превод на вокалистката.

През 2024 г. Руми Коцева празнува 45 години творческа дейност. Тя пее от дете, завършва „Културознание“ и „Музикознание“ в Лайпцигския университет, а след това завършва магистратура по „Поп и джаз пеене“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. В продължение на 15 години е солистка на Ансамбъла на Строителни войски. Прави записи за БНР, БНТ и „Балкантон“. Още с дебютния си албум „Водопад“ (1987 г.) се откроява на музикалната сцена с първия си хит – песента „Непознат“ (музика: Мария Ганева, аранжимент – Румен Бояджиев, текст: Петър Анастасов). Дискографията ѝ наброява седем албума, а в кариерата си тя става носител на множество отличия, включително от „Златният Орфей“, „Бургас и морето“, както и от конкурси в Сопот (Полша) и Росток (Германия). Руми Коцева е и утвърден вокален педагог, като в своята практика широко застъпва изпълненията на джаз стандарти и незабравими български песни. През 2012 г. започва поредица от концерти на ученици от класа си „Българските евъргрийни“, в която за четири години проследява важни етапи от музикалното развитие от 60-те до 90-те. През 2019 г. основава фестивала за изпълнение на джаз стандарти и вечнозелени песни Evergreen Fest Sofia, на който е директор. В него има специално направление за българските евъргрийни.