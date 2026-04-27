Румънският Конкурс за оркестрови диригенти се провежда във Враца

От 24 до 30 април 2026 г. град Враца (България) е домакин на 5-то издание на румънския Конкурс за диригенти на оркестър, организиран в партньорство с Врачанския симфоничен оркестър. Основан и ръководен от маестро Кристиан Оросану, конкурсът продължава да се утвърждава като динамична платформа за откриване и подкрепа на диригентите.

Изграден върху отличителна и далновидна концепция, конкурсът поставя вземането на артистични решения директно в ръцете на оркестъра. Вместо традиционно външно жури, самите музиканти избират победителите, предлагайки на кандидатите рядко и автентично професионално преживяване, основано на истинско музикално сътрудничество.

Отворен за кандидати от всички националности и без възрастово ограничение, конкурсът започва с международна селекция на видеоклипове, последвана от интензивна фаза на живо във Враца. Поканените кандидати участват в три кръга, работейки в тясно сътрудничество както с квинтет, така и с пълния симфоничен оркестър, като кулминацията ще бъде финален концерт отворен за публиката, когато оркестърът гласува на сцената и избира победителите.

Концертът ще се състои на 30 април 2026 г. под надслов „ЛАУРЕАТИ, опус 2“ със Симфониета-Враца и солист Атанас Кръстев (виолончело). На диригентския пулт ще видим финалистите в конкура Orchestra’s Conductor Competition 2026. Билети за очакваното събитие се продават на касата в „Гъбката“ до х-л Хемус като в дните преди концерта цените са преференциални, от предварителната продажба на билетния център.

В програмата:

Й. Хайдн – Симфония № 96 „Чудото“ в ре мажор, Hob.I:96 (премиера за гр. Враца); Р. Щраус – Романс (TrV 118) за виолончело и оркестър (премиера за гр. Враца); Й. Хайдн – Симфония № 95 в до минор, Hob.I:95; М. Брух – „Кол Нидрей“ за виолончело и оркестър; Й. Хайдн – Симфония № 27 в сол мажор, Hob.I:27 (премиера за гр. Враца); П. Чайковски – Вариации на тема „Рококо“

Опус 2 на цикъла „Лауреати…“ в юбилейното издание на МММФорум носи тръпката на конкурса, подсилена от ефекта на очакването и изненадата. Неслучайно концертната програма ще се открие с „Чудото“ на Хайдн. В подкрепа на финалистите на сцената ще бъде и обичаният от публиката на Симфониета-Враца български виолончелист Атанас Кръстев. „Лауреати, опус 2“ ще ви дари неповторима естетическа радост и голяма емоция.