В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Румънският Конкурс за оркестрови диригенти се провежда във Враца

От 24 до 30 април 2026 г.

Публикувано на 27.04.2026

От 24 до 30 април 2026 г. град Враца (България) е домакин на 5-то издание на румънския Конкурс за диригенти на оркестър, организиран в партньорство с Врачанския симфоничен оркестър. Основан и ръководен от маестро Кристиан Оросану, конкурсът продължава да се утвърждава като динамична платформа за откриване и подкрепа на диригентите.

Изграден върху отличителна и далновидна концепция, конкурсът поставя вземането на артистични решения директно в ръцете на оркестъра. Вместо традиционно външно жури, самите музиканти избират победителите, предлагайки на кандидатите рядко и автентично професионално преживяване, основано на истинско музикално сътрудничество.

Отворен за кандидати от всички националности и без възрастово ограничение, конкурсът започва с международна селекция на видеоклипове, последвана от интензивна фаза на живо във Враца. Поканените кандидати участват в три кръга, работейки в тясно сътрудничество както с квинтет, така и с пълния симфоничен оркестър, като кулминацията ще бъде финален концерт отворен за публиката, когато оркестърът гласува на сцената и избира победителите.

Концертът ще се състои на 30 април 2026 г. под надслов „ЛАУРЕАТИ, опус 2“ със Симфониета-Враца и солист Атанас Кръстев (виолончело). На диригентския пулт ще видим финалистите в конкура Orchestra’s Conductor Competition 2026.  Билети за очакваното събитие се продават на касата в „Гъбката“ до х-л Хемус като в дните преди концерта цените са преференциални, от предварителната продажба на билетния център.

В програмата:
Й. Хайдн – Симфония № 96 „Чудото“ в ре мажор, Hob.I:96 (премиера за гр. Враца); Р. Щраус – Романс (TrV 118) за виолончело и оркестър (премиера за гр. Враца); Й. Хайдн – Симфония № 95 в до минор, Hob.I:95;  М. Брух – „Кол Нидрей“ за виолончело и оркестър; Й. Хайдн – Симфония № 27 в сол мажор, Hob.I:27 (премиера за гр. Враца); П. Чайковски – Вариации на тема „Рококо“

Опус 2 на цикъла „Лауреати…“ в юбилейното издание на МММФорум носи тръпката на конкурса, подсилена от ефекта на очакването и изненадата. Неслучайно концертната програма ще се открие с „Чудото“ на Хайдн. В подкрепа на финалистите на сцената ще бъде и обичаният от публиката на Симфониета-Враца български виолончелист Атанас Кръстев. „Лауреати, опус 2“ ще ви дари неповторима естетическа радост и голяма емоция.

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.