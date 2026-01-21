В ефир

Рожденникът днес Пласидо Доминго ще пее за първи път във Варна

На 21 април

Публикувано на 21.01.2026

Точно след три месеца, на 21 април, за първи път във Варна ще пее рожденникът днес /21 януари/ Пласидо Доминго. Билетите са в продажба в ТМПЦ - ВАРНАФестивален и конгресен център- Варна и онлайн в EVENTIM

Концертът, предвиден за 21 април, се организира в партньорство от Театрално-музикален продуцентски център Варна и Община Варна. Грандиозното музикално събитие ще бъде в навечерието на честването на стогодишния юбилей на ММФ „Варненско лято“, а на сцената на Двореца на културата и спорта, заедно с великия певец, ще излязат солистите на Държавна опера Варна Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Маестро Найден Тодоров ще дирижира Варненския симфоничен оркестър. Спектакъла ще режисира Сребрина Соколова.

Признат за един от най-добрите оперни певци за всички времена, Пласидо Доминго има в репертоара си над 150 роли и повече от 4400 спектакъла. Носител е на 12 награди „Грами“, ръководил е оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, работи и като диригент. Председател е на престижния международен конкурс за оперно пеене Operalia, чието последно издание се проведе в София през октомври. Изключителната артистична кариера на Пласидо Доминго радва публиката в цял свят повече от половин век.

