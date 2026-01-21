Рожденникът днес Пласидо Доминго ще пее за първи път във Варна

Точно след три месеца, на 21 април, за първи път във Варна ще пее рожденникът днес /21 януари/ Пласидо Доминго. Билетите са в продажба в ТМПЦ - ВАРНА, Фестивален и конгресен център- Варна и онлайн в EVENTIM.

Снимка: Getty Images

Концертът, предвиден за 21 април, се организира в партньорство от Театрално-музикален продуцентски център Варна и Община Варна. Грандиозното музикално събитие ще бъде в навечерието на честването на стогодишния юбилей на ММФ „Варненско лято“, а на сцената на Двореца на културата и спорта, заедно с великия певец, ще излязат солистите на Държавна опера Варна Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Маестро Найден Тодоров ще дирижира Варненския симфоничен оркестър. Спектакъла ще режисира Сребрина Соколова.

Снимка: zarzuelaporelmundo.org



Признат за един от най-добрите оперни певци за всички времена, Пласидо Доминго има в репертоара си над 150 роли и повече от 4400 спектакъла. Носител е на 12 награди „Грами“, ръководил е оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, работи и като диригент. Председател е на престижния международен конкурс за оперно пеене Operalia, чието последно издание се проведе в София през октомври. Изключителната артистична кариера на Пласидо Доминго радва публиката в цял свят повече от половин век.