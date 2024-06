"Повече за книгите" по Classic FM: Роси Вак открива "Пътят към душевен мир"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с писателката и психотерапевт Роси Вак, разположено в звуковия файл!

След грандиозния успех на „Ти си промяната“, издадена през 2011 година, в новата си книга "Пътят към душевен мир" Роси Вак представя моменти от практическата си работа с хора и пътя на тяхната трансформация. С разкази за отделните случаи, извлечени от истински истории, тя демонстрира как всяко състояние на депресия, тревожност, нервно напрежение, отчаяние, болка или болест може да бъде отправна точка към постигане на душевен мир. В книгата ще откриете и как да се освободите от тези капани с помощта на различни психотерапевтични техники, съчетани с духовни и медитативни практики.

В изданието на "Колибри" авторката споделя и моменти от своя житейски път; разказва за своето разтърсващо преживяване, което тя нарича духовно пробуждане и което я води до нови прозрения и идеи, също представени в книгата.

„Пътят към душевен мир“ не само дава отговори, но и предизвиква читателя с въпроси, върху които да размишлява, обръщайки се към себе си.

Премиерата ще се проведе на 11 юни от 19:00 ч. в Червената къща, разположена на ул. „Любен Каравелов“ №15 в София.

Роси Вак (Росица Вакъвчиева) е психолог, когнитивно-поведенчески психотерапевт, лектор и създател на медитации, курсове и програми за личностно и духовно развитие.сновната част от нейната работа и проучвания са насочени към това как да живеем в хармония със себе си и света, въпреки трудностите и предизвикателствата, пред които сме изправени. В терапевтичната си практика тя разработва и прилага методи за разгръщане на безграничния човешки потенциал, способен да сътвори чудеса.