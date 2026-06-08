Росен Идеалов и Мария Черноокова: "Драгомир Йосифов беше безкомпромисен професионалист"

Драгомир Йосифов (1966-2024) завършва диригентския клас на Държавната музикална академия в София при проф. Васил Арнаудов и доц. Димитър Манолов. Негови учители по композиция са проф. Лазар Николов и Божидар Спасов. Работил е също с Тео Лувенди, Тон де Леув (по време на международни ателиета) и Анатол Виеру (специализация 1995-1996). Участва и в композиционния семинар в Райнсберг /Германия/, където работи с Паул-Хайнц Дитрих и Фридрих Голдман. От 1993 е диригент на хор „Проф. Васил Арнаудов” – Русе. През 1996 основава в Русе Младежки фестивален оркестър, с който участва в МФ Мартенски музикални дни.

Драгомир Йосифов е член на българската секция на ISCM, многократно участва като композитор и изпълнител във фестивала „Музика нова – София”. Основател и диригент е и на ансамбъл „Musica Nova – София”. Негова музика е звучала в САЩ, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария, Румъния, Полша и Украйна на фестивали като „Московска есен”, Берлинско биенале, Musikprotokoll – Грац, Wien Modern, Ultraschall – Берлин, концертната поредица YOUrope together и др. Получавал е поръчки от ORF, Berliner Festwochen, Philharmonie Essen, Deutschland Radio – Köln, Bytom Festival и др.

През 1998 г. получава Първа награда на Международния конкурс по композиция „Проф. Иван Спасов”. През 1999 г. Драгомир Йосифов е стипендиант на Министерството на образованието, развитието и културата на областта Бранденбург. През 2003 получава награда за най-добър диригент на хоровия конкурс в Гориция (Италия). През периода 2003-2006 е редовен докторант към Института по изкуствознание при БАН. След защита на дисертация е назначен за научен сътрудник в същия институт. Автор е на студии и статии, посветени предимно на новата музика.

През 2012 г. след конкурс е назначен за диригент на Смесения хор на БНР, а от края на същата година поема поста на главен диригент на хора.